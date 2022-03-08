Махонин поможет пермским ТЦ пережить уход известных брендов

Краевые власти обещают торговым центрам скидки по налогу на имущество из-за ухода арендаторов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что торговые центры в регионе получат льготы по налогу на имущество. Это поможет им перестроить работу на фоне закрытия магазинов известных брендов. Об этом он 9 марта сообщил на заседании краевого совета по предпринимательству, трансляция которого проходила на youtube-канале «Пермский край».

«Мы видим уход из России ряда бутиков. Понятно, что торгово-административные центры испытывают нагрузку. Мы намерены предложить им льготы по налогу на имущество, причем они будут несколько больше, чем во время пандемии. Понимаем, что сейчас нагрузка достаточно серьезная, и пока торговые центры будут перестраиваться, нам надо будет снизить бремя по налогу», — заявил Дмитрий Махонин.

Он анонсировал также льготы для тех предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения. Они будут касаться наиболее пострадавших отраслей. По расчетам правительства, ими смогут воспользоваться 70% малых и средних предприятий в крае. Для покрытия кассовых разрывов бизнеса и выдачи льготных кредитов власти планируют провести докапитализацию региональной микрофинансовой компании.

Первый пакет мер поддержки бизнеса на фоне санкций Махонин обещал представить на заседании правительства 10 марта. Над ними власти работали все праздничные дни. О закрытии магазинов заявили бренды Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Mango, H&M и другие. Такое решение они приняли в связи с проведением спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

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