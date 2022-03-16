Пермский спикер отчитал правительство за игнорирование депутатов

От лица депутатов Валерий Сухих попросил министра экономического развития согласовывать с депутатами важные решения Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих попросил министра экономического развития и инвестиций Эдуарда Соснина впредь согласовывать с депутатами решения по мерам поддержки бизнеса и привлекать парламентариев к их разработке. На заседании заксобрания 17 марта, трансляция которого велась на сайте парламента, Сухих заявил, что подготовка к этому пленарному заседанию со стороны правительства была организована некорректно.

«Если необходимо будет принимать соответствующие изменения к законам, то есть предложение — на этапе подготовки привлекать депутатский корпус, чтобы своевременно их обсуждать. По понятным причинам, может быть, в регламент укладываться не будем, но это не должно исключать этап согласования и выработки общей позиции на те или иные поправки по тому или иному закону. Как шла подготовка к этому заседанию — это неправильно», — заявил Сухих.

Спикер также попросил «от лица депутатов» более внимательно и даже более пессимистично анализировать экономическую ситуацию. Аналитика, по его словам, сейчас может поступать с опозданием, поэтому многое «мы сейчас не видим».

Причиной такого обращения, вероятно, стало недовольство мерой поддержки торговых центров, которое 16 марта высказал Соснину руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. Он назвал ее бесполезной и даже вредной. А сам законопроект он получил вечером накануне заседания комитета. По мнению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, предоставление скидки по налогу на имущество поможет им пережить уход западных брендов из-за иностранного давления.

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