В Кремле допустили отказ от требования Путина по газу

Россия может отказаться от требования к недружественным странам оплачивать газ только рублями в случае «наступления других условий». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного. Но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, указ об оплате газа рублями не имеет обратной силы. Отсутствие подтверждения о готовности перехода на рубли не будет означать, что поставки прекратятся, отметил пресс-секретарь президента. Оплату по новой схеме будут ждать во второй половине апреля или начале мая, передает Nation News слова Пескова.
Президент России Владимир Путин подписал указ, чтобы недружественные страны оплачивали газ рублями. Нововведение действует с 1 апреля, пишет сайт MK.RU. Такие меры затронут страны Евросоюза, США, Великобританию, Украину и другие. Решение главы государства поддержали 76% россиян, 27% опрошенных выразили надежду, что это поможет укреплению рубля.
Россия может отказаться от требования к недружественным странам оплачивать газ только рублями в случае «наступления других условий». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного. Но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — заявил Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По его словам, указ об оплате газа рублями не имеет обратной силы. Отсутствие подтверждения о готовности перехода на рубли не будет означать, что поставки прекратятся, отметил пресс-секретарь президента. Оплату по новой схеме будут ждать во второй половине апреля или начале мая, передает Nation News слова Пескова. Президент России Владимир Путин подписал указ, чтобы недружественные страны оплачивали газ рублями. Нововведение действует с 1 апреля, пишет сайт MK.RU. Такие меры затронут страны Евросоюза, США, Великобританию, Украину и другие. Решение главы государства поддержали 76% россиян, 27% опрошенных выразили надежду, что это поможет укреплению рубля.