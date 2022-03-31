Путин подписал указ об оплате газа рублями

31 марта 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Владимир Путин разрывает отношения с недружественными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли. Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил Путин. «Мною подписан указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Новый порядок вступит в силу 1 апреля. Если они не будут платить с 1 апреля в рублях — будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, и в таком случае действующие контракты будут остановлены», — заявил российский лидер во время совещания с правительством, которое транслируется на «России 24». Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами 24 марта. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты, как и многие другие лидеры европейских стран. В Кремле уже выразили готовность пойти навстречу Германии. Возможность оплачивать энергоносители в рублях рассматривает только Словакия. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли. Действующие контракты с теми, кто не согласится на требования России, будут приостановлены, отметил Путин. «Мною подписан указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Новый порядок вступит в силу 1 апреля. Если они не будут платить с 1 апреля в рублях — будем считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам, и в таком случае действующие контракты будут остановлены», — заявил российский лидер во время совещания с правительством, которое транслируется на «России 24». Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли c недружественными странами 24 марта. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц созвонился с Путиным и заявил, что не может согласиться с такой схемой оплаты, как и многие другие лидеры европейских стран. В Кремле уже выразили готовность пойти навстречу Германии. Возможность оплачивать энергоносители в рублях рассматривает только Словакия.