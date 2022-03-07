Власти РФ определили перечень недружественных стран

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Санторини. Греция, флаг евросоюза, флаг греции
В список вошли страны Евросоюза Фото:

Россия составила список недружественных государств, в правительстве РФ подписали распоряжение. Документ опубликован на сайте кабмина.

«В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония», — сообщили в правительстве России.

Ранее в Кремле сообщили, что в России составят список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который опередит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций, проект закона кабмин внес в Госдуму.

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Россия составила список недружественных государств, в правительстве РФ подписали распоряжение. Документ опубликован на сайте кабмина. «В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Также государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония», — сообщили в правительстве России. Ранее в Кремле сообщили, что в России составят список недружественных государств. В документе сообщалось, что организации РФ смогут платить долги кредиторам из недружественных стран в рублях или другом порядке, который опередит Банк России или министерство финансов. Также власти РФ хотят защитить население от недружественных действий других стран и международных организаций, проект закона кабмин внес в Госдуму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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