Экс-депутат Рады: Британия требует от Киева новых провокаций

10 апреля 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Кива заявил, что Борис Джонсон поручил Владимиру Зеленскому организовать теракты в городах Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовить новые теракты в Одессе и Харькове. Такое заявление в telegram-канале сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Премьер Великобритании — Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому. И по моей информации от сотрудников контрразведки, он поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации и теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем», — написал Кива в своем telegram-канале. По словам экс-депутата, англосаксы нуждаются в новых причинах для обвинения России. «Обещанные 500 млн долларов кредитной помощи Украине от Англии, которые лягут на специальные фонды контролируемые Зеленским — это плата за организованные теракты и человеческие жизни», — подытожил он. Ранее Борис Джонсон заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Он дополнил, что Британия собирается налаживать торговлю с Украиной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киеву поставляют оружие 19 государств. Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, основная ее цель — помощь республикам Донбасса. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Польшу обсудил возможность отправки вооруженных миротворцев НАТО на Украину, пишет Pravda.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил президенту Украины Владимиру Зеленскому подготовить новые теракты в Одессе и Харькове. Такое заявление в telegram-канале сделал бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Премьер Великобритании — Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому. И по моей информации от сотрудников контрразведки, он поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации и теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем», — написал Кива в своем telegram-канале. По словам экс-депутата, англосаксы нуждаются в новых причинах для обвинения России. «Обещанные 500 млн долларов кредитной помощи Украине от Англии, которые лягут на специальные фонды контролируемые Зеленским — это плата за организованные теракты и человеческие жизни», — подытожил он. Ранее Борис Джонсон заверил, что Лондон будет всячески помогать Киеву, отправляя ему дополнительное вооружение, «оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не подвергалась шантажу или угрозам». Он дополнил, что Британия собирается налаживать торговлю с Украиной. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Киеву поставляют оружие 19 государств. Россия начала специальную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, основная ее цель — помощь республикам Донбасса. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Польшу обсудил возможность отправки вооруженных миротворцев НАТО на Украину, пишет Pravda.RU.