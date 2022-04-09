Великобритания отправит Украине бронетехнику

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Клипарт. Екатеринбург, взрыв, бронетехника, выстрел
Великобритания отправит Украине 120 единиц бронетехники и ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания отправит Украине дополнительное вооружение. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на официальном сайте Соединенного Королевства. В числе этого вооружения дополнительные зенитные ракеты Starstreak и 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов.

Также Лондон поможет Украине финансово и даст кредит на сумму 500 миллионов долларов. В результате общая гарантия по кредиту достигла 1 млрд долларов.

Ранее Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

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Великобритания отправит Украине дополнительное вооружение. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. «Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на официальном сайте Соединенного Королевства. В числе этого вооружения дополнительные зенитные ракеты Starstreak и 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов. Также Лондон поможет Украине финансово и даст кредит на сумму 500 миллионов долларов. В результате общая гарантия по кредиту достигла 1 млрд долларов. Ранее Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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