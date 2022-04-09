Великобритания отправит Украине бронетехнику

09 апреля 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Великобритания отправит Украине 120 единиц бронетехники и ракет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания отправит Украине дополнительное вооружение. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. «Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на официальном сайте Соединенного Королевства. В числе этого вооружения дополнительные зенитные ракеты Starstreak и 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов. Также Лондон поможет Украине финансово и даст кредит на сумму 500 миллионов долларов. В результате общая гарантия по кредиту достигла 1 млрд долларов. Ранее Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания отправит Украине дополнительное вооружение. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. «Премьер-министр заявил о новой военной помощи в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе. Это в дополнение к объявленной вчера высококачественной военной технике на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов», — сообщается на официальном сайте Соединенного Королевства. В числе этого вооружения дополнительные зенитные ракеты Starstreak и 800 противотанковых ракет и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для высокоточных ударов. Также Лондон поможет Украине финансово и даст кредит на сумму 500 миллионов долларов. В результате общая гарантия по кредиту достигла 1 млрд долларов. Ранее Джонсон прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Украине поставляют оружие 19 государств, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. РФ проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации, а не оккупации. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.