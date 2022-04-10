Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции 11 апреля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 + На втором месте после Марин Ле Пен находится Эммануэль Макрон Фото: РИА «Новости» Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,5% голосов. Об этом сообщили в МВД Франции. По результатам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, на втором месте — Эммануэль Макрон (26,15% голосов), на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По мнению первого замглавы международного комитета ГД Дмитрия Новикова, результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя. Тем не менее, Эрик Земмур призвал проголосовать за Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен пообещала выход Франции из состава НАТО. Также она планирует реформировать Евросоюз. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,5% голосов. Об этом сообщили в МВД Франции. По результатам подсчета голосов 40% зарегистрированных избирателей, на втором месте — Эммануэль Макрон (26,15% голосов), на третьем месте — глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, на четвертом — основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур, на пятом — кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. По мнению первого замглавы международного комитета ГД Дмитрия Новикова, результаты второго тура выборов президента Франции будет зависеть от левого избирателя. Тем не менее, Эрик Земмур призвал проголосовать за Марин Ле Пен. Ранее Ле Пен пообещала выход Франции из состава НАТО. Также она планирует реформировать Евросоюз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям