Захарова дала Западу совет, как сделать России «больно»

Мария Захарова заявила, что РФ будет скучать по западным странам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

России будет «больно» лишь в одном случае — если западные страны отменят сами себя. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я хочу сказать так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — отметила она в беседе с журналистами радио Sputnik.

Так Захарова прокомментировала подготовку нового пакета санкций против России, который ранее анонсировала Еврокомиссия. Ограничения могут коснуться трех российских финансовых организаций — их планируется отключить от международной платежной системы SWIFT. Главная цель действий Еврокомиссии — усиление экономического давления на РФ из-за проведения вынужденной спецоперации на территории Украины. Шестой пакет санкций будет включать в себя ограничения на использование российской нефтяной промышленности.

В России в ответ на действия Запада по просьбе президента РФ Владимира Путина были разработаны антикризисные меры. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что если бы президент России не принял решение о начале спецоперации, то военные действия велись бы на территории всей страны, пишет RT. Ведь парламент США еще до начала спецоперации принял решение о поставках вооружения на Украину, дополняет «Национальная служба новостей».

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