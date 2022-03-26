Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях западных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон, в частности, освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021—2023 годах, в российских банках. По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей. Для IT-компаний на 2022—2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%.
Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях западных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон, в частности, освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021—2023 годах, в российских банках. По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей. Для IT-компаний на 2022—2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.