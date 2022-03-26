Путин подписал закон о новых антикризисных мерах

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Лужники, Путин. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон, который может гражданам и компаниям пережить последствия санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях западных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021—2023 годах, в российских банках. По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей. Для IT-компаний на 2022—2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%.

Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах в условиях западных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон, в частности, освобождает от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021—2023 годах, в российских банках. По транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для автомобилей дороже 10 млн рублей. Для IT-компаний на 2022—2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%. Жесткие санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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