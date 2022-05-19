Источник: в Екатеринбурге откроют Cropp, Reserved, Mohito, Sinsay

Магазины приостановили работу в Екатеринбурге 31 марта (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, принадлежащие польской компании LPP Group, возобновляют работу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к менеджменту компании.

«Утром 20 мая в Екатеринбурге должны открыться магазины LPP Group: Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. В магазинах уже все готово к открытию. Предполагается, что скоро магазины могут изменить свои названия», — сообщил инсайдер.

Владелец бренда одежды Reserved объявил о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. Об этом правление LPP SA заявило на официальном сайте.

LPP Group приостановила деятельность магазинов в Екатеринбурге 31 марта. Это не первая западная компания, подобным образом отреагировавшая на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая идет с 24 февраля. Ранее об уходе заявляли сети Zara, H&M, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Власти РФ считают, что цель обострившегося санкционного давления (прежде предприятия гражданского сектора не разделяли позицию своих государств) — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил президент России Владимир Путин.