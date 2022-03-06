Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостанавливают работу в России

07 марта 2022 в 00:35 Размер текста - 17 +

Магазины будут закрыты, начиная с 7 марта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американская компания PVH, которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, сообщила о приостановлении работы в России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители корпорации. «В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля», оповестили своих клиентов в Instagram — представители корпорации. Известно, что PVN будет оказывать поддержку 550 сотрудников. В России они продолжат получат зарплату. В России временно закрывается Zara. Дело в том, что испанская компания Inditex решила временно приостановить работу 502 магазинов в России, один из которых ранее упомянутый бренд. Кроме того, в начале марта стало известно, что американская корпорация Apple перестанет поставлять продукцию в Россию. Шведская розничная сеть H&M Group также приняла решение временно приостановить все продажи в стране из-за военной спецоперации РФ на Украине. С аналогичными заявлениями выступили компании Nike и ASOS. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская компания PVH, которая владеет брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, сообщила о приостановлении работы в России из-за военной спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители корпорации. «В связи с войной на Украине компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Беларуси. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля», оповестили своих клиентов в Instagram — представители корпорации. Известно, что PVN будет оказывать поддержку 550 сотрудников. В России они продолжат получат зарплату. В России временно закрывается Zara. Дело в том, что испанская компания Inditex решила временно приостановить работу 502 магазинов в России, один из которых ранее упомянутый бренд. Кроме того, в начале марта стало известно, что американская корпорация Apple перестанет поставлять продукцию в Россию. Шведская розничная сеть H&M Group также приняла решение временно приостановить все продажи в стране из-за военной спецоперации РФ на Украине. С аналогичными заявлениями выступили компании Nike и ASOS.