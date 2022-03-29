Магазины LPP Group перестали работать в «Гринвиче» утром 30 марта Фото: telegram-канал «Екатское чтиво»

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, которые входят в польскую LPP Group, приостановили работу в главном торговом центре Екатеринбурга — «Гринвиче». Фотографии с объявлениями об этом появились в telegram-канале «Екатское чтиво».

«Уважаемые покупатели! Наш магазин временно закрыт. Период возврата товаров будет продлен на 30 дней после открытия магазина. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-800-511-88-11», — уведомили владельцы торговых точек.

Накануне в LPP Group сообщили, что приостанавливают работу в целом в России. Это не первая западная компания, подобным образом отреагировавшая на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины, которая идет с 24 февраля. Ранее об уходе уже заявили, к примеру, сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Власти РФ считают, что цель обострившегося санкционного давления (прежде предприятия гражданского сектора не разделяли позицию своих государств) — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил президент России Владимир Путин.