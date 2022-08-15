На месте будущей дороги в Кургане загорелся участок под снос

В Кургане спасатели тушили участок рядом с домом, который хотят снести ради строительства новой дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане горел мусор возле нежилого дома по адресу ул. Бурова-Петрова, 39. Здание входит в список объектов под снос ради строительства будущей дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В 18:01 поступило сообщение о пожаре по адресу Бурова-Петрова, 39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит мусор на территории нежилого частного дома. Площадь пожара 15 квадратных метров. Ликвидация пожара произошла в 18:41. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. В тушении пожара принимало участие две единицы техники и шесть человек личного состава.

До этого URA.RU сообщало, что дом по адресу Бурова-Петрова, 39 входит в список домов на снос. Несколько зданий на улицах Бурова-Петрова, Максима Горького и Советской выкупят и снесут несколько домов, чтобы построить дорогу. Также 26 июля произошел пожар в нежилом доме по ул. Бурова-Петрова, он принадлежит застройщику Александру Бабочкину. Бизнесмен полагает, что поджог устроили наркоманы.