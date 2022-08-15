На месте будущей дороги в Кургане загорелся участок под снос

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Пожар в Малиновке. Курган, пожарная машина, пожар, огонь, тушение пожара, малиновка
В Кургане спасатели тушили участок рядом с домом, который хотят снести ради строительства новой дороги Фото:

В Кургане горел мусор возле нежилого дома по адресу ул. Бурова-Петрова, 39. Здание входит в список объектов под снос ради строительства будущей дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В 18:01 поступило сообщение о пожаре по адресу Бурова-Петрова, 39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит мусор на территории нежилого частного дома. Площадь пожара 15 квадратных метров. Ликвидация пожара произошла в 18:41. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. В тушении пожара принимало участие две единицы техники и шесть человек личного состава.

До этого URA.RU сообщало, что дом по адресу Бурова-Петрова, 39 входит в список домов на снос. Несколько зданий на улицах Бурова-Петрова, Максима Горького и Советской выкупят и снесут несколько домов, чтобы построить дорогу. Также 26 июля произошел пожар в нежилом доме по ул. Бурова-Петрова, он принадлежит застройщику Александру Бабочкину. Бизнесмен полагает, что поджог устроили наркоманы.

Курганцы сообщили о возгорании на ул. Бурова-Петрова, где планируется построить новую дорогу

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В Кургане горел мусор возле нежилого дома по адресу ул. Бурова-Петрова, 39. Здание входит в список объектов под снос ради строительства будущей дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В 18:01 поступило сообщение о пожаре по адресу Бурова-Петрова, 39. По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит мусор на территории нежилого частного дома. Площадь пожара 15 квадратных метров. Ликвидация пожара произошла в 18:41. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. В тушении пожара принимало участие две единицы техники и шесть человек личного состава. До этого URA.RU сообщало, что дом по адресу Бурова-Петрова, 39 входит в список домов на снос. Несколько зданий на улицах Бурова-Петрова, Максима Горького и Советской выкупят и снесут несколько домов, чтобы построить дорогу. Также 26 июля произошел пожар в нежилом доме по ул. Бурова-Петрова, он принадлежит застройщику Александру Бабочкину. Бизнесмен полагает, что поджог устроили наркоманы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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