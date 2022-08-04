В Кургане компания за полцены снесет дома ради дороги

Подрядчику нужно будет снести десять домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на снос десяти домов потратят меньше 800 тыс. рублей. При этом начальная цена контракта превышала 1,4 млн рублей. Данная информация размещена на портале госзакупок. На месте некоторых из этих домов планируют построить дорогу.

«Результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), сформированный на основании размещенных протоколов. Предложение участника — 792 928,03 руб. Начальная цена — 1 414 393,2 руб.», — указано на сайте.

Всего в конкурсе принимали участие четыре компании. Данные, связанные с победителем, предложившим наименьшую цену, пока зашифрованы. Победителю аукциона нужно будет снести дома, расположенные по адресам: ул. Бурова-Петрова, 25, 27, 29, 37, 39, 45; ул. Максима Горького, 202, 204, 227; Советская 195. У подрядчика с момента заключения контракта будет 50 дней на снос домов.

Ранее стало известно, что в Кургане появится продолжение улицы Бурова-Петрова, а жилые дома, расположенные на месте строительства, выкупят и снесут. В июле на этой улице сгорел нежилой дом. Горожане связывали пожар со строительством дороги, но позже выяснилось, что этот земельный участок не входит в границу территории, где будет строительство.