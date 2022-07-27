Застройщик Бабочкин обвинил курганских наркоманов в поджоге дома

Пожар в заброшенном доме произошел 26 июля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане нежилой дом по улице Бурова-Петрова, в котором 26 июля произошел пожар, оказался собственностью застройщика Александра Бабочкина. По словам бизнесмена, поджог устроили наркоманы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам предприниматель.

«Да, этот дом принадлежит мне. В нем уже давно никто не живет. Судя по всему, пожар устроили наркоманы, которые залазили в нежилой дом. Потому что внутри было найдено много шприцов. Видимо, курили что-то и загорелось. Я не думаю, что это был какой-то умышленный поджог. У меня по этой земле ни с кем не было споров и разногласий», — объяснил причины возгорания Бабочкин.

Ранее курганцы, обсуждая пожар дома в соцсетях, предположили, что возгорание нежилого здания могло быть связано с запланированным строительством продолжения дороги по улице Бурова-Петрова. В мае о новой дороге, из-за которой снесут дома сообщал глава региона Вадим Шумков. Жилые дома, расположенные на месте строительства планировали выкупить и снести.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ мэрии не поступил.