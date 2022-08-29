Рисунок появился на доме 19 по улице Транспортная Фото: Сергей Русанов

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми в память о погибшем омоновце Денисе Соколове открыли монументальный рисунок. Мурал появился на стене дома №19 по улице Транспортная. В церемонии приняли участие близкие и сослуживцы бойца, представители власти, активисты молодежных организаций. Ее начали с исполнения гимна России, а собравшимся рассказали о герое.

«25 февраля Денис Соколов ценой своей жизни выполнил свой долг до конца. Это настоящий профессионал, патриот своей страны. Вечная память герою», — подчеркнул начальник управления Росгвардии по Пермскому краю, майор полиции Борис Бородавин.

Более эмоционален был секретарь регсовета «Единой России» Вячеслав Григорьев. Он призвал резко осуждать тех, кто не поддерживает спецоперацию. «Те, кто служил в армии, знают и очень хорошо чувствуют настроения в обществе. Сейчас раздаются разные голоса. Так вот, эти голоса (тех, кто высказывается против СВО) нужно давить», — заявил он.

После торжественных выступлений собравшиеся почтили память героя минутой молчания. Соколов, а также его сослуживцы сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин погибли на Украине вскоре после начала специальной военной операции.

Художник Федор рассказал URA.RU, что трудился над рисунком пять дней. За это время местные жители высказали ему свое отношение к муралу. «В основном позитив. Даже не в основном… Все все понимают», — отметил он.

Мурал в Перми, посвященный памяти погибшим в спецоперации военнослужащим, стал десятым по счету. Инициаторы пояснили выбор дома, где он появился тем, что здание хорошо видно с железной дороги пассажирам проходящих поездов. Кроме того, в этом районе базировался отряд ОМОНа, где служил Денис Соколов. Подобные граффити появились ранее в Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Грозном и других российских городах. Проект реализован фондом «Культурный код» на средства гранта президентского фонда культурных инициатив.

Спецоперация проводится на Украине с конца февраля. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны, заявлял президент России Владимир Путин.

Денис Соколов выполнил свой долг до конца Фото: Сергей Русанов