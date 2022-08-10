В Челябинске торжественно открыли памятные изображения летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске 11 августа почтили память воинов, погибших во время участия в СВО на Украине, летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова. Во время торжественного открытия муралов с их изображениями, были отданы все воинские почести, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Открытие муралов сопровождалось гимном в исполнении военного оркестра. Также была организована минута молчания в память о всех погибших в ходе проведения спецоперации на Украине. Мать старшего лейтенанта Александра Подшивалова выступила со словами благодарности организаторам и художникам. По ее словам, несмотря на всю боль утраты, память о ее сыне будет жить в сердцах жителей города.

Открытие муралов проходило последовательно. Второй мурал, посвященный танкисту Константину Глушкову, также начали с гимна страны и минуты молчания. Затем ведущий рассказал собравшимся о его биографии, из которой многие узнали о силе воли майора, который мог уйти в отставку из-за ранения, но восстановился и принял участие в СВО на Украине. На открытии присутствовал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. В своей речи Вяткин отметил, что работу по денацификации Украины, организации и устройству мирной жизни на освобожденных территориях делают не только военные, но и те, кто сейчас находятся в тылу. По словам депутата, многие его коллеги сейчас находятся на Украине. Они помогают победить нацизм и наладить мирную жизнь.

Губернатор области Алексей Текслер также не остался безучастным к открытию памятных граффити. В своем telegram-канале глава региона сообщил, что сохранение памяти о героях является нашим долгом. Они отдали жизни за свободу и мир на донбасской земле. Губернатор хочет, чтобы об этом знали и помнили все.

Работа над муралами велась несколько месяцев. Власти региона согласовывали все детали будущих рисунков с военкоматом и управляющими компаниями. В итоге было выбрано два адреса, на которых и были нанесены граффити: Свердловский проспект, 58 и Комсомольский проспект, 9.

После эскалации восьмилетнего конфликта на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик со стороны Украины, президент РФ Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции. Ее главная цель заключается в прекращении боевых действий в Донбассе, защите его жителей от многолетнего геноцида.

Летчика Александра Подшивалова нарисовали на фасаде дома по адресу Свердловский проспект, 58 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Изображение танкиста Константина Глушкова можно увидеть на Комсомольском проспекте,9 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU