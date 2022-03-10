Церемония прощания прошла в ДК имени Солдатова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми 11 марта состоялась церемония прощания с сотрудниками ОМОНа, погибшими в ходе выполнения спецоперации в ДНР: старшим лейтенантом Денисом Соколовым, сержантом Евгением Лодочниковым и младшим сержантом Антоном Палкиным. В ДК Солдатова, где проходило прощание, побывали и корреспонденты URA.RU.

Проводить омоновцев в последний путь пришли несколько сотен человек, среди них сотрудники силовых структур, первые лица города и края, кадеты училища войск нацгвардии имени героя России Ф. Кузьмина, обычные горожане. Люди молча несли цветы к месту прощания.

Очередь из пермяков, пришедших проститься с омоновцами, растянулась на несколько десятков метров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Ребята выбрали своей профессией служение Родине и отдали ей самое ценное — свои жизни», — сказал глава региона. По его словам, власти сделают все от них зависящее, чтобы поддержать родственников погибших силовиков. Губернатор также призвал соотечественников сплотиться ради развития страны.

Дмитрий Махонин выразил слова поддержки родным погибших омоновцев и пообещал, что они не останутся без поддержки властей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Денис Соколов был близким другом нашего сына, провел с ним все детство, — рассказали корреспонденту URA.RU Владимир и Светлана Рыжовы. — Они вместе и на тренировку ходили, к нам домой он постоянно приходил. Жил на Гайве [микрорайон Перми], там же учился [в военном институте войск Росгвардии]. Был хорошим отзывчивым парнем. Всегда интересовался, как дела. У него осталось двое детей. Девочка скоро пойдет в школу, а мальчику еще года нет».

Проститься со своими погибшими товарищами пришли сотрудники Росгвардии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Люди не могли сдержать слез Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Во время церемонии прощания начальник управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю, генерал-майор полиции Борис Бородавин заявил, что погибшие сотрудники ОМОНа посмертно награждены орденами мужества.

Погибшие омоновцы представлены к наградам, сказал Борис Бородавин (в центре) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин награждены орденами Мужества посмертно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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