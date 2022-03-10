10 марта 2022

Пермяки пришли проститься с погибшими в Донбассе омоновцами. Фоторепортаж URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Церемония прощания прошла в ДК имени Солдатова Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Перми 11 марта состоялась церемония прощания с сотрудниками ОМОНа, погибшими в ходе выполнения спецоперации в ДНР: старшим лейтенантом Денисом Соколовым, сержантом Евгением Лодочниковым и младшим сержантом Антоном Палкиным. В ДК Солдатова, где проходило прощание, побывали и корреспонденты URA.RU.

Проводить омоновцев в последний путь пришли несколько сотен человек, среди них сотрудники силовых структур, первые лица города и края, кадеты училища войск нацгвардии имени героя России Ф. Кузьмина, обычные горожане. Люди молча несли цветы к месту прощания.

Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Очередь из пермяков, пришедших проститься с омоновцами, растянулась на несколько десятков метров
Фото:

Слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Ребята выбрали своей профессией служение Родине и отдали ей самое ценное — свои жизни», — сказал глава региона. По его словам, власти сделают все от них зависящее, чтобы поддержать родственников погибших силовиков. Губернатор также призвал соотечественников сплотиться ради развития страны.

Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Дмитрий Махонин выразил слова поддержки родным погибших омоновцев и пообещал, что они не останутся без поддержки властей
Фото:

«Денис Соколов был близким другом нашего сына, провел с ним все детство, — рассказали корреспонденту URA.RU Владимир и Светлана Рыжовы. — Они вместе и на тренировку ходили, к нам домой он постоянно приходил. Жил на Гайве [микрорайон Перми], там же учился [в военном институте войск Росгвардии]. Был хорошим отзывчивым парнем. Всегда интересовался, как дела. У него осталось двое детей. Девочка скоро пойдет в школу, а мальчику еще года нет».

Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Проститься со своими погибшими товарищами пришли сотрудники Росгвардии
Фото:
Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Люди не могли сдержать слез
Фото:

Во время церемонии прощания начальник управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю, генерал-майор полиции Борис Бородавин заявил, что погибшие сотрудники ОМОНа посмертно награждены орденами мужества.

Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Погибшие омоновцы представлены к наградам, сказал Борис Бородавин (в центре)
Фото:
Прощание с росгвардейцем, погибшим на Украине. Пермь
Старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин награждены орденами Мужества посмертно
Фото:
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В Перми 11 марта состоялась церемония прощания с сотрудниками ОМОНа, погибшими в ходе выполнения спецоперации в ДНР: старшим лейтенантом Денисом Соколовым, сержантом Евгением Лодочниковым и младшим сержантом Антоном Палкиным. В ДК Солдатова, где проходило прощание, побывали и корреспонденты URA.RU. Проводить омоновцев в последний путь пришли несколько сотен человек, среди них сотрудники силовых структур, первые лица города и края, кадеты училища войск нацгвардии имени героя России Ф. Кузьмина, обычные горожане. Люди молча несли цветы к месту прощания. Слова поддержки и соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Ребята выбрали своей профессией служение Родине и отдали ей самое ценное — свои жизни», — сказал глава региона. По его словам, власти сделают все от них зависящее, чтобы поддержать родственников погибших силовиков. Губернатор также призвал соотечественников сплотиться ради развития страны. «Денис Соколов был близким другом нашего сына, провел с ним все детство, — рассказали корреспонденту URA.RU Владимир и Светлана Рыжовы. — Они вместе и на тренировку ходили, к нам домой он постоянно приходил. Жил на Гайве [микрорайон Перми], там же учился [в военном институте войск Росгвардии]. Был хорошим отзывчивым парнем. Всегда интересовался, как дела. У него осталось двое детей. Девочка скоро пойдет в школу, а мальчику еще года нет». Во время церемонии прощания начальник управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Пермскому краю, генерал-майор полиции Борис Бородавин заявил, что погибшие сотрудники ОМОНа посмертно награждены орденами мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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