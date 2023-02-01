В Свердловской области с 1 января выросла ставка по взносу за капремонт Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Екатеринбурга, получившие квитанции за капитальный ремонт, оказались удивлены возросшей ставке — она оказалась выше на 4,31 рубль. Своим негодованием горожане делятся с URA.RU.

«Плачу за капремонт буквально несколько месяцев, так как дом новый, и до этого взносы не начисляли. В декабре заплатила 1000 рублей — квартира 98 квадратов, сейчас квитанция пришла — 1454 рубля. Вопрос — дом новый, явно ремонт нескоро, а капремонт стоит бешеных денег. Почему так?», — негодует собеседница.

Эмоциями делится другая читательница агентства. «У нас дом старый, квартира небольшая — 40 квадратных метров. За декабрь заплатили 431 рубль, за январь уже 600. Разница ощутимая», — отмечает собеседница.

В Фонде содействия капитального ремонта Свердловской области URA.RU пояснили, что с 1 января ставка по взносу за капитальный ремонт выросла с 10,51 рублей до 14,81 по всему региону, неважно от того, старый дом или новый. В региональном министерстве ЖКХ также объясняли, что плата за капремонт выросла по всей стране по требованию федерального законодательства, учитывая, что идет инфляция и дорожают строительные материалы.

Еще в декабре величина взноса за капремонт была 430 рублей, а теперь 600, рассказывает читательница Фото: URA.RU