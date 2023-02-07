07 февраля 2023

Для свердловчан готовят новые правила оплаты капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Свердловской области в Верхний Тагил и Кировград. Свердловская область, старый дом, пятиэтажка, хрущевки, балкон, недвижимость, хрущевка, капремонт, многоквартирный дом, старое жилье
Поправки должны вступить в силу с 1 марта Фото:

С 1 января размер платы за капремонт в Свердловской области смогут менять не раз в три года, а раз в год. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте, который губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания.

Тарифы, согласно документу, должны будут утверждать не позднее 1 октября. Кроме того, предлагается сократить мораторий на уплату взносов на капремонт для жителей новостроек. Если сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после сдачи дома в эксплуатацию, то в будущем — если депутаты одобрят поправки — обязанность возникнет спустя полгода.

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Также в правительстве предлагают сократить с четырех до трех месяцев срок, в который жители дома, включенного в программу капремонта, должны решить, где будут копиться их средства — на спецсчете или на счете областного оператора.

В конце января URA.RU рассказывало, что плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Чиновники объясняли индексацию инфляцией и удорожанием стройматериалов.

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С 1 января размер платы за капремонт в Свердловской области смогут менять не раз в три года, а раз в год. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте, который губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания. Тарифы, согласно документу, должны будут утверждать не позднее 1 октября. Кроме того, предлагается сократить мораторий на уплату взносов на капремонт для жителей новостроек. Если сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после сдачи дома в эксплуатацию, то в будущем — если депутаты одобрят поправки — обязанность возникнет спустя полгода. Также в правительстве предлагают сократить с четырех до трех месяцев срок, в который жители дома, включенного в программу капремонта, должны решить, где будут копиться их средства — на спецсчете или на счете областного оператора. В конце января URA.RU рассказывало, что плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Чиновники объясняли индексацию инфляцией и удорожанием стройматериалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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