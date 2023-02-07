Для свердловчан готовят новые правила оплаты капремонта

08 февраля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Поправки должны вступить в силу с 1 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU С 1 января размер платы за капремонт в Свердловской области смогут менять не раз в три года, а раз в год. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте, который губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания. Тарифы, согласно документу, должны будут утверждать не позднее 1 октября. Кроме того, предлагается сократить мораторий на уплату взносов на капремонт для жителей новостроек. Если сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после сдачи дома в эксплуатацию, то в будущем — если депутаты одобрят поправки — обязанность возникнет спустя полгода. Новость по теме В Свердловской области резко выросли взносы на капремонт Также в правительстве предлагают сократить с четырех до трех месяцев срок, в который жители дома, включенного в программу капремонта, должны решить, где будут копиться их средства — на спецсчете или на счете областного оператора. В конце января URA.RU рассказывало, что плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Чиновники объясняли индексацию инфляцией и удорожанием стройматериалов.

С 1 января размер платы за капремонт в Свердловской области смогут менять не раз в три года, а раз в год. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте, который губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания. Тарифы, согласно документу, должны будут утверждать не позднее 1 октября. Кроме того, предлагается сократить мораторий на уплату взносов на капремонт для жителей новостроек. Если сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после сдачи дома в эксплуатацию, то в будущем — если депутаты одобрят поправки — обязанность возникнет спустя полгода. Также в правительстве предлагают сократить с четырех до трех месяцев срок, в который жители дома, включенного в программу капремонта, должны решить, где будут копиться их средства — на спецсчете или на счете областного оператора. В конце января URA.RU рассказывало, что плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Чиновники объясняли индексацию инфляцией и удорожанием стройматериалов.