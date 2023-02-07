Для свердловчан готовят новые правила оплаты капремонта

С 1 января размер платы за капремонт в Свердловской области смогут менять не раз в три года, а раз в год. Соответствующие изменения прописаны в законопроекте, который губернатор Евгений Куйвашев внес на рассмотрение заксобрания.
Тарифы, согласно документу, должны будут утверждать не позднее 1 октября. Кроме того, предлагается сократить мораторий на уплату взносов на капремонт для жителей новостроек. Если сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после сдачи дома в эксплуатацию, то в будущем — если депутаты одобрят поправки — обязанность возникнет спустя полгода.
Также в правительстве предлагают сократить с четырех до трех месяцев срок, в который жители дома, включенного в программу капремонта, должны решить, где будут копиться их средства — на спецсчете или на счете областного оператора.
В конце января URA.RU рассказывало, что плата за капремонт в Свердловской области увеличилась на 40% — с 10,51 рубля до 14,81 руб. за квадратный метр. Чиновники объясняли индексацию инфляцией и удорожанием стройматериалов.
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