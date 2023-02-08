Представители ЖКХ объяснили снятие моратория на капремонт в Свердловской области

Плата за капремонт в Свердловской области повышается из-за экономической ситуации

Плата за капремонт будет начисляться, исходя из экономической ситуации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Плата за капитальный ремонт будет начисляться не с учетом инфляции, а исходя из экономической ситуации. По этой причине представители ЖКХ решили повысить цену, чтобы не сокращать объемы строительных работ в условиях подорожавших стройматериалов. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил гендиректор Фонда содействия капитальному ремонту Свердловской области Станислав Суханов.

«Рост тарифа на 41% случился в два этапа. В 2021 году изменение стоимости индексов составил 26%. Индексы — официальный документ, который ежеквартально составляет Минстрой для каждого региона. Их применяют для установления стоимости стройматериалов», — начал рассказывать Суханов.

По его словам, разница между индексами на 1 января 2021 года и 1 января 2022 года колебалась в районе 26%, а индексация на 2022 год составила всего 4%. Эти показатели находятся в пределах инфляции. «В 2022 году индексы показали удорожание на второй квартал 2022 года еще почти на 14%. Отсюда и рост до 41%. Был вариант либо сокращать объемы работ, но от него отказались», — сказал Суханов.

«Раньше была планка — инфляция в течение трех лет. Сейчас этой верхней планки не будет. Но, я надеюсь, здравый смысл не позволит поднимать цену каждый год. Как тогда люди платить будут? Мы итак фактически каждый год повышали. Теперь есть возможность повышать планку, исходя из экономической ситуации, а не ставки инфляции», — заявил гендиректор регионального Фонда содействия капитальному ремонту.

Ранее жители Екатеринбурга заметили рост цены за капитальный ремонт. При этом с 1 марта размер платы в регионе смогут менять не раз в три года, а раз в год.