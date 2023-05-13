Арестович назвал условие, при котором наступление ВСУ будет обречено на провал

Конфликт на Украине может затянуться, если не удастся деморализовать россиян. Об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
«Главным условием является морально-психологический кризис в российской группировке, чтобы она, что называется, посыпалась. Потому что, если она будет проявлять чудеса стойкости и героизма, то воевать с ними будет очень тяжело», — приводит слова Арестовича telegram-канал «Политика страны».
Ранее URA.RU сообщало о планах руководства Украины завершить конфликт с Россией к зиме. Бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что возможное контрнаступление ВСУ завершится провалом, так Россия уже больше полугода выстраивает оборону и готова к контратаке.
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