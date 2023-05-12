На Украине заявили о планах завершить конфликт за полгода

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Данилов, stock
Украина хочет завершить конфликт на Украине к зиме, заявил Алексей Данилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военное руководство Украины планирует завершить конфликт с Россией к зиме. С таким заявлением выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«К зиме украинское руководство хочет полностью завершить конфликт на Украине», — передает слова Данилова восточноевропейское бюро Report. Он добавил, что украинское военное командование ставит перед собой задачу захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Официальные лица Украины пока не определились с точным сценарием будущих военных операций, но высказывают полную уверенность в том, что для ВСУ не будет существовать никаких временных рамок, заключил Данилов.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что, несмотря на планы Киева на контрнаступление, украинский конфликт близок к завершению. Председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается исключительно благодаря помощи ВСУ со стороны Запада, передает «Федеральное агентство новостей».

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Военное руководство Украины планирует завершить конфликт с Россией к зиме. С таким заявлением выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «К зиме украинское руководство хочет полностью завершить конфликт на Украине», — передает слова Данилова восточноевропейское бюро Report. Он добавил, что украинское военное командование ставит перед собой задачу захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Официальные лица Украины пока не определились с точным сценарием будущих военных операций, но высказывают полную уверенность в том, что для ВСУ не будет существовать никаких временных рамок, заключил Данилов. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что, несмотря на планы Киева на контрнаступление, украинский конфликт близок к завершению. Председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается исключительно благодаря помощи ВСУ со стороны Запада, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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