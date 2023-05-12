На Украине заявили о планах завершить конфликт за полгода

12 мая 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Украина хочет завершить конфликт на Украине к зиме, заявил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военное руководство Украины планирует завершить конфликт с Россией к зиме. С таким заявлением выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «К зиме украинское руководство хочет полностью завершить конфликт на Украине», — передает слова Данилова восточноевропейское бюро Report . Он добавил, что украинское военное командование ставит перед собой задачу захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Официальные лица Украины пока не определились с точным сценарием будущих военных операций, но высказывают полную уверенность в том, что для ВСУ не будет существовать никаких временных рамок, заключил Данилов. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что, несмотря на планы Киева на контрнаступление, украинский конфликт близок к завершению. Председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается исключительно благодаря помощи ВСУ со стороны Запада, передает «Федеральное агентство новостей».

Военное руководство Украины планирует завершить конфликт с Россией к зиме. С таким заявлением выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «К зиме украинское руководство хочет полностью завершить конфликт на Украине», — передает слова Данилова восточноевропейское бюро Report. Он добавил, что украинское военное командование ставит перед собой задачу захвата территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Официальные лица Украины пока не определились с точным сценарием будущих военных операций, но высказывают полную уверенность в том, что для ВСУ не будет существовать никаких временных рамок, заключил Данилов. Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что, несмотря на планы Киева на контрнаступление, украинский конфликт близок к завершению. Председатель Европарламента Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине продолжается исключительно благодаря помощи ВСУ со стороны Запада, передает «Федеральное агентство новостей».