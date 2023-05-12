Экс-подполковник США назвал четыре причины, почему наступление ВСУ провалится

Экс-подполковник США Дэвис предрек провал наступления ВСУ из-за нехватки опыта военных

Контрнаступление ВСУ провалится из-за нехватки западной техники, сказал Дэниел Дэвис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление, которое планирует Киев, вероятнее всего, провалится, так как Запад уже не сможет предоставить Украине вооружение в том же объеме, что в начале конфликта. Также бойцы в украинской армии не имеют достаточного опыта для подобных боевых задач, при этом Россия уже больше полугода выстраивает оборону и готова к контратаке. Об этом заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Появляется все больше свидетельств того, что на оставшуюся часть 2023 года Запад в целом и США в частности, вероятно, не будут иметь достаточных запасов ключевого оружия и боеприпасов, чтобы соответствовать тому, что было предоставлено Украине за первые 14 месяцев конфликта», — написал Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive . Также он отметил, что в ВСУ солдаты и командование имеют поверхностную подготовку и не готовы к операциям подобного масштаба.

По словам Дэвиса, российские войска уже более полугода выстраивают оборонительные позиции. По мнению аналитиков такую оборону было бы трудно прорвать даже обученной западной армии. Кроме того, от России последует контратака, перед которой Киев будет уязвим из-за нехватки боеприпасов. «Как ясно показывает этот трезвый анализ, это серьезные проблемы, которые стоят на пути решительного украинского весеннего наступления», — подытожил экс-подполковник.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет плана контрнаступления. Также бывший офицер американской армии Станислав Крапивник сказал, что на Украине прекрасно понимают, что операция будет провальной , пишет Pravda.Ru. Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский говорил, что его армии нужно дать больше времени, чтобы избежать больших потерь при наступлении, пишет деловое издание «Взгляд».