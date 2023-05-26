Зеленский потребовал от ВСУ брать больше пленных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украина должна брать больше пленных, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны брать больших пленных. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он также отметил, что положительно относится к обмену военнопленными, который состоялся 25 мая. По его словам, Россия вернула солдат, которые на Украине числились без вести пропавшими.

Ранее ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с украинской стороной. В ходе обмена Киев получил 106 солдат, участвовавших в боях за Бахмут (Артемовск), передает «Национальная служба новостей». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила российских бойцов с возвращением на родину.

Бахмут был полностью освобожден 20 мая, преимущественно силами ЧВК «Вагнер». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны брать больших пленных. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он также отметил, что положительно относится к обмену военнопленными, который состоялся 25 мая. По его словам, Россия вернула солдат, которые на Украине числились без вести пропавшими. Ранее ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с украинской стороной. В ходе обмена Киев получил 106 солдат, участвовавших в боях за Бахмут (Артемовск), передает «Национальная служба новостей». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила российских бойцов с возвращением на родину. Бахмут был полностью освобожден 20 мая, преимущественно силами ЧВК «Вагнер». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...