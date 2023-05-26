Зеленский потребовал от ВСУ брать больше пленных

26 мая 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Украина должна брать больше пленных, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны брать больших пленных. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он также отметил, что положительно относится к обмену военнопленными, который состоялся 25 мая. По его словам, Россия вернула солдат, которые на Украине числились без вести пропавшими. Ранее ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с украинской стороной. В ходе обмена Киев получил 106 солдат, участвовавших в боях за Бахмут (Артемовск), передает «Национальная служба новостей». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила российских бойцов с возвращением на родину. Бахмут был полностью освобожден 20 мая, преимущественно силами ЧВК «Вагнер». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны брать больших пленных. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он также отметил, что положительно относится к обмену военнопленными, который состоялся 25 мая. По его словам, Россия вернула солдат, которые на Украине числились без вести пропавшими. Ранее ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с украинской стороной. В ходе обмена Киев получил 106 солдат, участвовавших в боях за Бахмут (Артемовск), передает «Национальная служба новостей». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поздравила российских бойцов с возвращением на родину. Бахмут был полностью освобожден 20 мая, преимущественно силами ЧВК «Вагнер». Бои за город, которые шли с августа 2022 года, завершились.