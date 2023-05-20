20 мая 2023

Российские военнослужащие водрузили флаг РФ над освобожденным Бахмутом. Видео

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, триколор, флаг россии
Российские бойцы водрузили флаг РФ на одной из высоток освобожденного Бахмута Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что Бахмут (Артемовск) был полностью взят. В пресс-службе Пригожина показали кадры водружения российского флага над освобожденным городом.

На кадрах видно, как два российских бойца на крыше одной из высоток Бахмута водружают российский триколор. Видео опубликовано пресс-службой Пригожина.

Ранее URA.RU приводило подробную хронологию событий взятие Бахмута. Также агентство передавало слова Пригожина, что 12 часов 20 мая 2023 года был взят последний участок города, а бойцы ЧВК «Вагнер» выйдут из города 25 мая.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что Бахмут (Артемовск) был полностью взят. В пресс-службе Пригожина показали кадры водружения российского флага над освобожденным городом. На кадрах видно, как два российских бойца на крыше одной из высоток Бахмута водружают российский триколор. Видео опубликовано пресс-службой Пригожина. Ранее URA.RU приводило подробную хронологию событий взятие Бахмута. Также агентство передавало слова Пригожина, что 12 часов 20 мая 2023 года был взят последний участок города, а бойцы ЧВК «Вагнер» выйдут из города 25 мая. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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