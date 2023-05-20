Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая сообщил, что Бахмут (Артемовск) был полностью взят. В пресс-службе Пригожина показали кадры водружения российского флага над освобожденным городом.
На кадрах видно, как два российских бойца на крыше одной из высоток Бахмута водружают российский триколор. Видео опубликовано пресс-службой Пригожина.
Ранее URA.RU приводило подробную хронологию событий взятие Бахмута. Также агентство передавало слова Пригожина, что 12 часов 20 мая 2023 года был взят последний участок города, а бойцы ЧВК «Вагнер» выйдут из города 25 мая.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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