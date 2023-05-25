ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной

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Сколько российских солдат удалось вернуть в результате обмена, не уточняется Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в Telegram. Сколько российских солдат вернулись домой, Москалькова не уточнила. Пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина ранее публиковала кадры передачи тел погибших в Артемовске (Бахмуте) гражданина США Николаса Меймера и гражданина Турции.

ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска в тыловые районы. Освобожденные территории передадут под контроль Минобороны РФ. Часть бойцов ЧВК «Вагнер» 25 мая получила высокие государственные награды, сообщал Пригожин.

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ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в Telegram. Сколько российских солдат вернулись домой, Москалькова не уточнила. Пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина ранее публиковала кадры передачи тел погибших в Артемовске (Бахмуте) гражданина США Николаса Меймера и гражданина Турции. ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска в тыловые районы. Освобожденные территории передадут под контроль Минобороны РФ. Часть бойцов ЧВК «Вагнер» 25 мая получила высокие государственные награды, сообщал Пригожин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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