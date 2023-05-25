ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной

ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в Telegram. Сколько российских солдат вернулись домой, Москалькова не уточнила. Пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина ранее публиковала кадры передачи тел погибших в Артемовске (Бахмуте) гражданина США Николаса Меймера и гражданина Турции.
ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Сегодня ЧВК Вагнер провели обмен пленными. Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», — написала омбудсмен в Telegram. Сколько российских солдат вернулись домой, Москалькова не уточнила. Пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина ранее публиковала кадры передачи тел погибших в Артемовске (Бахмуте) гражданина США Николаса Меймера и гражданина Турции. ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска в тыловые районы. Освобожденные территории передадут под контроль Минобороны РФ. Часть бойцов ЧВК «Вагнер» 25 мая получила высокие государственные награды, сообщал Пригожин.