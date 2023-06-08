08 июня 2023

Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие ключевой фигуры на встрече с Зеленским

Экс-депутат Рады Кива заметил, что Залужного не было на встрече с Зеленским
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
На встрече с Зеленским и офицерами отсутствовал главнокомандующий ВСУ Залужный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече украинского президента Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами. На данный факт обратил внимании экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — прокомментировал Кива в своем telegram-канале фото со встречи Зеленского и украинских военных. Бывший депутат Верховной Рады отметил, что в настоящее время все задаются вопросом о местонахождении Залужного, а особенно украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при российском ракетном ударе. В последствии экс-депутат Харькова Кеворкян заявил корреспонденту URA.RU, что главкома ВСУ будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече украинского президента Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами. На данный факт обратил внимании экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — прокомментировал Кива в своем telegram-канале фото со встречи Зеленского и украинских военных. Бывший депутат Верховной Рады отметил, что в настоящее время все задаются вопросом о местонахождении Залужного, а особенно украинские военнослужащие. Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при российском ракетном ударе. В последствии экс-депутат Харькова Кеворкян заявил корреспонденту URA.RU, что главкома ВСУ будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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