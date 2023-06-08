Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие ключевой фигуры на встрече с Зеленским

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече украинского президента Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами. На данный факт обратил внимании экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — прокомментировал Кива в своем telegram-канале фото со встречи Зеленского и украинских военных. Бывший депутат Верховной Рады отметил, что в настоящее время все задаются вопросом о местонахождении Залужного, а особенно украинские военнослужащие.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при российском ракетном ударе. В последствии экс-депутат Харькова Кеворкян заявил корреспонденту URA.RU, что главкома ВСУ будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел.
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