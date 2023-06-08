Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие ключевой фигуры на встрече с Зеленским

Экс-депутат Рады Кива заметил, что Залужного не было на встрече с Зеленским

09 июня 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

На встрече с Зеленским и офицерами отсутствовал главнокомандующий ВСУ Залужный Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече украинского президента Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами. На данный факт обратил внимании экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — прокомментировал Кива в своем telegram-канале фото со встречи Зеленского и украинских военных. Бывший депутат Верховной Рады отметил, что в настоящее время все задаются вопросом о местонахождении Залужного, а особенно украинские военнослужащие. Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при российском ракетном ударе. В последствии экс-депутат Харькова Кеворкян заявил корреспонденту URA.RU, что главкома ВСУ будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отсутствовал на встрече украинского президента Владимира Зеленского с высокопоставленными офицерами. На данный факт обратил внимании экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Главнокомандующего ВСУ Залужного забыли пригласить на „важную“ встречу. Не доверяют? Не захотел приходить? Не смог прийти?» — прокомментировал Кива в своем telegram-канале фото со встречи Зеленского и украинских военных. Бывший депутат Верховной Рады отметил, что в настоящее время все задаются вопросом о местонахождении Залужного, а особенно украинские военнослужащие. Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при российском ракетном ударе. В последствии экс-депутат Харькова Кеворкян заявил корреспонденту URA.RU, что главкома ВСУ будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел.