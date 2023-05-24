Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного

Экс-депутат Харькова Кеворкян: Залужного будут показывать ради поднятия боевого духа украинцев

25 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Александр Сырский не сможет заменить Валерия Залужного (на фото) из-за потери Бахмута, сказал Константин Кеворкян Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главкома ВСУ Валерия Залужного будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Объединенными силами украинских войск Сергей Наев не смогут занять его пост. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. Новость по теме Что известно о состоянии здоровья главкома ВСУ Валерия Залужного «Недавно Залужный был показан публике в формате видеосвязи. То есть как медийный фактор его сохраняют. Ибо нет ничего проще сказать, что он раненый на фронте, мужественный боец. Его продолжают держать в якобы рядах действующих военачальников. Это необходимо для сохранения боеспособности войск, их морального духа перед возможным контрнаступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел. Также нужно время для того, чтобы новый человек, который будет назначен, если дееспособность Залужного будет под вопросом, смог войти в курс дела. Поэтому, скорее всего, и сохраняется картинка дееспособного генерала, который находится на своем посту», — сказал Константин Кеворкян. По его мнению, другие известные генералы на Украине не рассматриваются в качестве кандидатур. «Кроме самого главнокомандующего ВСУ, наиболее известными украинскими военачальниками можно назвать господина Сырского и господина Наева. После падения Бахмута у руководившего его обороной Сырского репутационные потери довольно велики. Назначать неудачника на пост главнокомандующего нелогично. Залужного в украинской армии уважали. Считалось, что он человек, который достаточно бережно относится к боевому потенциалу украинской армии. С его именем было связано успешное контрнаступление украинской армии под Харьковом. Заменить его полностью, наверное, как и всякого хорошего военачальника на посту будет сложно», — объяснил экс-депутат. Решение о назначении Главкома ВСУ будет приниматься в Вашингтоне, подчеркнул собеседник URA.RU. «Мне кажется, будут выбирать преемника на пост Залужного не столько на „Банковой“, где находится резиденция президента Украины, сколько в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Минобороны Украины курируется и управляется из Пентагона. Оно получает не только вооружение, данные разведки, инструкторов, но и очевидные цели для военных планов. Учитывая, что Соединенные Штаты осуществляют прямое политическое руководство Украины, то наверняка и военное руководство Украины зависит от своих основных спонсоров», — отметил эксперт. Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Ему сделали трепанацию на черепе. Согласно прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главкома ВСУ Валерия Залужного будут сохранять в качестве медийной фигуры, чтобы поддержать боевой дух украинцев перед наступлением. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Объединенными силами украинских войск Сергей Наев не смогут занять его пост. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Недавно Залужный был показан публике в формате видеосвязи. То есть как медийный фактор его сохраняют. Ибо нет ничего проще сказать, что он раненый на фронте, мужественный боец. Его продолжают держать в якобы рядах действующих военачальников. Это необходимо для сохранения боеспособности войск, их морального духа перед возможным контрнаступлением. Потеря популярного военачальника может отразиться на положении дел. Также нужно время для того, чтобы новый человек, который будет назначен, если дееспособность Залужного будет под вопросом, смог войти в курс дела. Поэтому, скорее всего, и сохраняется картинка дееспособного генерала, который находится на своем посту», — сказал Константин Кеворкян. По его мнению, другие известные генералы на Украине не рассматриваются в качестве кандидатур. «Кроме самого главнокомандующего ВСУ, наиболее известными украинскими военачальниками можно назвать господина Сырского и господина Наева. После падения Бахмута у руководившего его обороной Сырского репутационные потери довольно велики. Назначать неудачника на пост главнокомандующего нелогично. Залужного в украинской армии уважали. Считалось, что он человек, который достаточно бережно относится к боевому потенциалу украинской армии. С его именем было связано успешное контрнаступление украинской армии под Харьковом. Заменить его полностью, наверное, как и всякого хорошего военачальника на посту будет сложно», — объяснил экс-депутат. Решение о назначении Главкома ВСУ будет приниматься в Вашингтоне, подчеркнул собеседник URA.RU. «Мне кажется, будут выбирать преемника на пост Залужного не столько на „Банковой“, где находится резиденция президента Украины, сколько в Министерстве обороны Соединенных Штатов. Минобороны Украины курируется и управляется из Пентагона. Оно получает не только вооружение, данные разведки, инструкторов, но и очевидные цели для военных планов. Учитывая, что Соединенные Штаты осуществляют прямое политическое руководство Украины, то наверняка и военное руководство Украины зависит от своих основных спонсоров», — отметил эксперт. Залужный был тяжело ранен в результате ракетного удара российской армии по командному пункту ВСУ. Ему сделали трепанацию на черепе. Согласно прогнозам, он больше не сможет выполнять свои обязанности.