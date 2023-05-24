РИАН раскрыло, какие ранения получил главком ВСУ Залужный после удара армии РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы при российском ракетном ударе. Также он получил осколочные ранения.
«Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе РФ по командному пункту ВСУ под Херсоном», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. До этого сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.
О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. По его словам, могут и появиться слухи о причастности президента Украины Владимира Зеленского к ликвидации командующего украинской армией, пишет деловое издание «Взгляд».
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