РИАН раскрыло, какие ранения получил главком ВСУ Залужный после удара армии РФ

РИАН: Залужный получил травму головы и осколочные ранения после удара ВС РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Залужный получил осколочные ранения после удара ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы при российском ракетном ударе. Также он получил осколочные ранения.

«Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе РФ по командному пункту ВСУ под Херсоном», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. До этого сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии.

О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. По его словам, могут и появиться слухи о причастности президента Украины Владимира Зеленского к ликвидации командующего украинской армией, пишет деловое издание «Взгляд».

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы при российском ракетном ударе. Также он получил осколочные ранения. «Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе РФ по командному пункту ВСУ под Херсоном», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. До этого сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии. О ранении Залужного в результате ударов российской армии по украинскому штабу стало известно еще в начале мая. Позже бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранение главкома ВСУ создаст ряд внутриполитических и военных проблем для Киева. По его словам, могут и появиться слухи о причастности президента Украины Владимира Зеленского к ликвидации командующего украинской армией, пишет деловое издание «Взгляд».
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