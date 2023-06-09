Группировка «Восток» отчиталась о масштабных потерях ВСУ на двух направлениях

09 июня 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Украинская армия понесла большие потери на двух направлениях, заявил Олег Чехов Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие группировки войск «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники украинской армии, включая 21 танк, а также живую силу противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. «На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено 25 единиц бронетехники. На запорожском направлении уничтожено до 29 единиц бронетехники. Также на двух направлениях противник существенно потерял в живой силе», — передает слова Чехова РИА Новости. Начальник пресс-центра отметил мужество и героизм военнослужащих группировки «Восток», в том числе командира орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады Евгения Посерюгина, который в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу, находясь под огневым воздействием противника, и уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что потери Вооруженных сил Украины в наступательных боях были ожидаемыми. Он отметил, что США сосредоточены на том, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, если Украина захочет наступать дальше. Подразделения России, отражая контрнаступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, уничтожили колонну бронетехники противника. Минобороны РФ опубликовало видео с места событий, передает Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие группировки войск «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях в зоне спецоперации уничтожили более 50 единиц бронетехники украинской армии, включая 21 танк, а также живую силу противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Олег Чехов. «На южно-донецком направлении нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено 25 единиц бронетехники. На запорожском направлении уничтожено до 29 единиц бронетехники. Также на двух направлениях противник существенно потерял в живой силе», — передает слова Чехова РИА Новости. Начальник пресс-центра отметил мужество и героизм военнослужащих группировки «Восток», в том числе командира орудия самоходного артиллерийского взвода мотострелковой бригады Евгения Посерюгина, который в районе населенного пункта Березовое выполнял боевую задачу, находясь под огневым воздействием противника, и уничтожил один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что потери Вооруженных сил Украины в наступательных боях были ожидаемыми. Он отметил, что США сосредоточены на том, чтобы поддержать президента Украины Владимира Зеленского, если Украина захочет наступать дальше. Подразделения России, отражая контрнаступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, уничтожили колонну бронетехники противника. Минобороны РФ опубликовало видео с места событий, передает Nation News.