В Белом доме не были удивлены потерям ВСУ при наступлении

Координатор Кирби: потери ВСУ при наступлении были ожидаемы
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
В США назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в наступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины в наступательных боях были ожидаемыми со стороны США. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы сосредоточены на том, чтобы президент Зеленский получил поддержку США, а также 50 наших партнеров, если захочет наступать дальше», — цитирует Джона Кирби CNN.

ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. CNN сообщало, что Украина понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в наступлении на Запорожскую область участвовало 1,5 тысячи бойцов ВСУ. По его данным, в бою украинские войска потеряли около 350 военных, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

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Потери Вооруженных сил Украины в наступательных боях были ожидаемыми со стороны США. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы сосредоточены на том, чтобы президент Зеленский получил поддержку США, а также 50 наших партнеров, если захочет наступать дальше», — цитирует Джона Кирби CNN. ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. CNN сообщало, что Украина понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в наступлении на Запорожскую область участвовало 1,5 тысячи бойцов ВСУ. По его данным, в бою украинские войска потеряли около 350 военных, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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