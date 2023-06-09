В Белом доме не были удивлены потерям ВСУ при наступлении

Координатор Кирби: потери ВСУ при наступлении были ожидаемы

В США назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в наступлении Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины в наступательных боях были ожидаемыми со стороны США. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях. Мы сосредоточены на том, чтобы президент Зеленский получил поддержку США, а также 50 наших партнеров, если захочет наступать дальше», — цитирует Джона Кирби CNN .

ВСУ попытались прорвать российскую оборону на нескольких направлениях фронта 4 июня. CNN сообщало, что Украина понесла огромные потери в первые дни наступления. ВСУ столкнулись с большим сопротивлением российских войск, чем ожидалось. По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, в наступлении на Запорожскую область участвовало 1,5 тысячи бойцов ВСУ. По его данным, в бою украинские войска потеряли около 350 военных, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.