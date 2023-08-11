11 августа 2023

Экономист объяснила, что подорожает в РФ из-за повышения курса доллара

Экономист Проданова: из-за подорожания доллара вырастут цены на импортные товары
© Служба новостей «URA.RU»
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Юго-западный район. Екатеринбург, покупатель, продукты, фрукты, рынок, магазин, витрина, прилавок
До 40% покупок у среднего потребителя приходится на импортные товары, уточнила Наталья Проданова Фото:

В России на фоне падения рубля и подорожания евро и доллара вырастет цена на продукты, одежду и другие товары, в частности — импортные. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.

«Серьезное ослабление рубля в августе непременно скажется на росте цен практически на все виды продукции. <…> Продукты питания или непродовольственные товары, такие как одежда, домашняя утварь, бытовая техника и прочее — все это подорожает», — рассказала Наталья Проданова в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

Она подчеркнула, что до 40% покупок у среднего потребителя приходится на импортные товары. И именно на них в первую очередь ожидается рост цен. Экономист напомнила, что в РФ с 1 сентября ожидается подорожание чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции, также вырастут цены на суши и роллы. Подорожают фрукты и ягоды.

Ранее экономисты из Института «Центра развития» рассказывали, что ослабление рубля приведет к росту цен на товары и услуги. На фоне экономической ситуации Центробанк допускает увеличение ключевой ставки в сентябре. Это также скажется на повышении ценника на товары и услуги.

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В России на фоне падения рубля и подорожания евро и доллара вырастет цена на продукты, одежду и другие товары, в частности — импортные. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова. «Серьезное ослабление рубля в августе непременно скажется на росте цен практически на все виды продукции. <…> Продукты питания или непродовольственные товары, такие как одежда, домашняя утварь, бытовая техника и прочее — все это подорожает», — рассказала Наталья Проданова в разговоре с корреспондентом «Подмосковье сегодня». Она подчеркнула, что до 40% покупок у среднего потребителя приходится на импортные товары. И именно на них в первую очередь ожидается рост цен. Экономист напомнила, что в РФ с 1 сентября ожидается подорожание чая и кофе, кондитерских изделий, колбасной продукции, также вырастут цены на суши и роллы. Подорожают фрукты и ягоды. Ранее экономисты из Института «Центра развития» рассказывали, что ослабление рубля приведет к росту цен на товары и услуги. На фоне экономической ситуации Центробанк допускает увеличение ключевой ставки в сентябре. Это также скажется на повышении ценника на товары и услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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