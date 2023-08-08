Экономисты оценили, как падение рубля скажется на росте цен

Институт «Центра развития»: инфляция повлияет на рост цен продуктов и других товаров почти на 5%

08 августа 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Инфляция сказывается на повышении цен в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ослабление рубля способствует повышению инфляции, что приводит к росту цен в РФ. Причем растут цены как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на услуги. Только за июнь инфляция составила 3,25%. На начало августа курс евро составляет 105 рублей, а доллара — 95 рублей. Потенциальный проинфляционный эффект составляет +1,5—3,0 п. п. к общей инфляции. По итогам июня инфляция составила 3,25%. Такие данные следуют из бюллетеня Института «Центра развития». Как показывает анализ, за последний год цены выросли на ряд товаров. Например, на товары общественного питания цены выросли на 5%, на яйца — на 4%, а также примерно столько же на рыбу. Из непродовольственных товаров больше всего цены выросли на табачную продукцию. Отмечается рост и на услуги в 11%. Банк России рассчитывает вернуться к инфляции на уровень 4% к 2024 году. Инфляция в продуктовом сегменте на ближайшее время составит 4,8%. Прогноз инфляции на ближайшее время дал экономист Георгий Остапкович. По его словам, она составит 6,5—8%. Он добавил, что падение курса вызывает рост издержек у производителей товаров, поэтому повышение цен — это естественная реакция.

Ослабление рубля способствует повышению инфляции, что приводит к росту цен в РФ. Причем растут цены как на продовольственные и непродовольственные товары, так и на услуги. Только за июнь инфляция составила 3,25%. На начало августа курс евро составляет 105 рублей, а доллара — 95 рублей. Потенциальный проинфляционный эффект составляет +1,5—3,0 п. п. к общей инфляции. По итогам июня инфляция составила 3,25%. Такие данные следуют из бюллетеня Института «Центра развития». Как показывает анализ, за последний год цены выросли на ряд товаров. Например, на товары общественного питания цены выросли на 5%, на яйца — на 4%, а также примерно столько же на рыбу. Из непродовольственных товаров больше всего цены выросли на табачную продукцию. Отмечается рост и на услуги в 11%. Банк России рассчитывает вернуться к инфляции на уровень 4% к 2024 году. Инфляция в продуктовом сегменте на ближайшее время составит 4,8%. Прогноз инфляции на ближайшее время дал экономист Георгий Остапкович. По его словам, она составит 6,5—8%. Он добавил, что падение курса вызывает рост издержек у производителей товаров, поэтому повышение цен — это естественная реакция.