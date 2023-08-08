ЦБ России допускает увеличение ключевой ставки в сентябре

09 августа 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

Нижняя граница диапазона ключевой ставки не изменится, заявил Заботкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Центробанк допускает, что к сентябрю 2023 года произойдет увеличение ключевой ставки. Об этом зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на сейчас не наблюдается. «Если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — передает слова Заботина газета «Известия». Он также добавил, что по прогнозам до конца текущего года нижняя граница диапазона ключевой ставки — 8,5% может остаться неизменной. Для этого должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются. 21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ЦБ повысил ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России.

Центробанк допускает, что к сентябрю 2023 года произойдет увеличение ключевой ставки. Об этом зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, для ее сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, которых на сейчас не наблюдается. «Если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — передает слова Заботина газета «Известия». Он также добавил, что по прогнозам до конца текущего года нижняя граница диапазона ключевой ставки — 8,5% может остаться неизменной. Для этого должны реализоваться дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются. 21 июля ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ЦБ повысил ключевую ставку из-за разогрева инфляции в России.