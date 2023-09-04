Тюменцы построят в Челябинске временный супермаркет с собственной продукцией

Тюменские сельхозпроизводители построят отдельный супермаркет для демонстрации своей продукции на агропромышленной выставке Урала, которая пройдет в Челябинске в конце сентября. Такой формат экспозиции сможет вместить всех участников тюменской делегации, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты.
«У Тюменской области на этой выставке будет одна из крупнейших делегаций. Планируется участие сразу 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде. А супермаркет — это максимально близкий и понятный потребителю формат», — говорится в сообщении.
По мнению вице-президента ТПП Тюменской области Юлии Шакурской, формат супермаркета позволит максимально близко познакомить гостей выставки с продукцией тюменского производства. «Будет много новинок, например, мороженое халяль и различные сублимированные продукты», — проанонсировала Шакурская.
Известно, что тюменская фермерская продукция уже продается в некоторых магазинах Челябинской области. Ранее URA.RU рассказало, что после долгого перерыва тюменцам снова доступны вьетнамские рынки.
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