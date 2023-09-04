Тюменцы построят в Челябинске временный супермаркет с собственной продукцией

04 сентября 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Супермаркет с продуктами тюменского производства станет частью XI агропромышленной выставки Урала Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские сельхозпроизводители построят отдельный супермаркет для демонстрации своей продукции на агропромышленной выставке Урала, которая пройдет в Челябинске в конце сентября. Такой формат экспозиции сможет вместить всех участников тюменской делегации, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты. «У Тюменской области на этой выставке будет одна из крупнейших делегаций. Планируется участие сразу 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде. А супермаркет — это максимально близкий и понятный потребителю формат», — говорится в сообщении. По мнению вице-президента ТПП Тюменской области Юлии Шакурской, формат супермаркета позволит максимально близко познакомить гостей выставки с продукцией тюменского производства. «Будет много новинок, например, мороженое халяль и различные сублимированные продукты», — проанонсировала Шакурская. Известно, что тюменская фермерская продукция уже продается в некоторых магазинах Челябинской области. Ранее URA.RU рассказало, что после долгого перерыва тюменцам снова доступны вьетнамские рынки.

Тюменские сельхозпроизводители построят отдельный супермаркет для демонстрации своей продукции на агропромышленной выставке Урала, которая пройдет в Челябинске в конце сентября. Такой формат экспозиции сможет вместить всех участников тюменской делегации, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты. «У Тюменской области на этой выставке будет одна из крупнейших делегаций. Планируется участие сразу 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде. А супермаркет — это максимально близкий и понятный потребителю формат», — говорится в сообщении. По мнению вице-президента ТПП Тюменской области Юлии Шакурской, формат супермаркета позволит максимально близко познакомить гостей выставки с продукцией тюменского производства. «Будет много новинок, например, мороженое халяль и различные сублимированные продукты», — проанонсировала Шакурская. Известно, что тюменская фермерская продукция уже продается в некоторых магазинах Челябинской области. Ранее URA.RU рассказало, что после долгого перерыва тюменцам снова доступны вьетнамские рынки.