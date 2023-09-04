Тюменцы построят в Челябинске временный супермаркет с собственной продукцией

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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, ярмарка, базар
Супермаркет с продуктами тюменского производства станет частью XI агропромышленной выставки Урала Фото:

Тюменские сельхозпроизводители построят отдельный супермаркет для демонстрации своей продукции на агропромышленной выставке Урала, которая пройдет в Челябинске в конце сентября. Такой формат экспозиции сможет вместить всех участников тюменской делегации, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты.

«У Тюменской области на этой выставке будет одна из крупнейших делегаций. Планируется участие сразу 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде. А супермаркет — это максимально близкий и понятный потребителю формат», — говорится в сообщении.

По мнению вице-президента ТПП Тюменской области Юлии Шакурской, формат супермаркета позволит максимально близко познакомить гостей выставки с продукцией тюменского производства. «Будет много новинок, например, мороженое халяль и различные сублимированные продукты», — проанонсировала Шакурская.

Известно, что тюменская фермерская продукция уже продается в некоторых магазинах Челябинской области. Ранее URA.RU рассказало, что после долгого перерыва тюменцам снова доступны вьетнамские рынки.

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Тюменские сельхозпроизводители построят отдельный супермаркет для демонстрации своей продукции на агропромышленной выставке Урала, которая пройдет в Челябинске в конце сентября. Такой формат экспозиции сможет вместить всех участников тюменской делегации, сообщает пресс-служба региональной торгово-промышленной палаты. «У Тюменской области на этой выставке будет одна из крупнейших делегаций. Планируется участие сразу 49 организаций, продукция которых будет представлена на коллективном стенде. А супермаркет — это максимально близкий и понятный потребителю формат», — говорится в сообщении. По мнению вице-президента ТПП Тюменской области Юлии Шакурской, формат супермаркета позволит максимально близко познакомить гостей выставки с продукцией тюменского производства. «Будет много новинок, например, мороженое халяль и различные сублимированные продукты», — проанонсировала Шакурская. Известно, что тюменская фермерская продукция уже продается в некоторых магазинах Челябинской области. Ранее URA.RU рассказало, что после долгого перерыва тюменцам снова доступны вьетнамские рынки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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