06 августа 2023

Тюменские предприниматели вернутся во Вьетнам после трехлетнего перерыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Возобновление бизнес-отношений с Вьетнамом произойдет на серии выставок, которые пройдут в конце 2023 года Фото:

Тюменский бизнес намерен вернуться во Вьетнам и расширить сотрудничество с компаниями, связь с которыми была оборвана из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист центра внешнеэкономической деятельности областной торгово-промышленной палаты Анжелика Горнова.

«Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — пояснила URA.RU Горнова.

По ее словам, полноценное партнерство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер. Сейчас говорить о том, что именно покажет Тюмень на вьетнамских выставках, еще рано. «В течение недели проведем анализ, сделаем выводы о точках интереса — как наших, так и принимающей стороны», — добавила Горнова.

Известно, что все выставки будут тематические — они охватят пищевую, сельскохозяйственную промышленность, косметологию, машиностроение и водоснабжение. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские строители предложат помощь в восстановлении Турции после февральских землетрясений.

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Тюменский бизнес намерен вернуться во Вьетнам и расширить сотрудничество с компаниями, связь с которыми была оборвана из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист центра внешнеэкономической деятельности областной торгово-промышленной палаты Анжелика Горнова. «Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — пояснила URA.RU Горнова. По ее словам, полноценное партнерство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер. Сейчас говорить о том, что именно покажет Тюмень на вьетнамских выставках, еще рано. «В течение недели проведем анализ, сделаем выводы о точках интереса — как наших, так и принимающей стороны», — добавила Горнова. Известно, что все выставки будут тематические — они охватят пищевую, сельскохозяйственную промышленность, косметологию, машиностроение и водоснабжение. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские строители предложат помощь в восстановлении Турции после февральских землетрясений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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