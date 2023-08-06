Тюменские предприниматели вернутся во Вьетнам после трехлетнего перерыва

07 августа 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Возобновление бизнес-отношений с Вьетнамом произойдет на серии выставок, которые пройдут в конце 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский бизнес намерен вернуться во Вьетнам и расширить сотрудничество с компаниями, связь с которыми была оборвана из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист центра внешнеэкономической деятельности областной торгово-промышленной палаты Анжелика Горнова. «Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — пояснила URA.RU Горнова. По ее словам, полноценное партнерство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер. Сейчас говорить о том, что именно покажет Тюмень на вьетнамских выставках, еще рано. «В течение недели проведем анализ, сделаем выводы о точках интереса — как наших, так и принимающей стороны», — добавила Горнова. Известно, что все выставки будут тематические — они охватят пищевую, сельскохозяйственную промышленность, косметологию, машиностроение и водоснабжение. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские строители предложат помощь в восстановлении Турции после февральских землетрясений.

Тюменский бизнес намерен вернуться во Вьетнам и расширить сотрудничество с компаниями, связь с которыми была оборвана из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Об этом URA.RU рассказала ведущий специалист центра внешнеэкономической деятельности областной торгово-промышленной палаты Анжелика Горнова. «Мы приглашаем бизнес на серию выставок во Вьетнаме, это своего рода восстановление прежних связей. У нас было хорошо налаженное сотрудничество с этой страной, но в основном на уровне участия в различных выставках и форумах. С началом пандемии сотрудничество приостановили», — пояснила URA.RU Горнова. По ее словам, полноценное партнерство с вьетнамскими компаниями до пандемии носило скорее единичный характер. Сейчас говорить о том, что именно покажет Тюмень на вьетнамских выставках, еще рано. «В течение недели проведем анализ, сделаем выводы о точках интереса — как наших, так и принимающей стороны», — добавила Горнова. Известно, что все выставки будут тематические — они охватят пищевую, сельскохозяйственную промышленность, косметологию, машиностроение и водоснабжение. Ранее URA.RU рассказало о том, что тюменские строители предложат помощь в восстановлении Турции после февральских землетрясений.