Военный эксперт объяснил октябрьские планы ВСУ на контрнаступление

Украинские власти готовят наступление в октябре, чтобы продлить экономическую помощь со стороны западных стран. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией планы о наступлении украинской армии в начале октября. Согласно им, удар будет нанесен по херсонскому и запорожскому направлениям.
«Инженерные оборудование местности у российской армии по-прежнему великолепные. Великая река Днепр по-прежнему широка и глубока. Октябрь — это не середина августа, и уже наступают холода. Спадает зеленка в прибрежных лесополосах. Поэтому время для наступления выбрано неправильно. Тем не менее исполнять волю суверена необходимо, что они и будут делать. На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поля боя успеха у них не может быть», — сказал Роман Насонов.
Военный эксперт отметил, что для совершения своих планов Киев создает специальные эшелоны. «Это сделано, чтобы иметь поддержку в своих парламентах, повысить лояльность электората, видоизменить отношения к данным действиям со стороны западного мира. Они сформировали задачу в начале октября прорыв российского фронта на двух направлениях: херсонском и запорожском. С этой целью в настоящее время уже подтверждено, что заканчивается формирование первого эшелона прорыва на обоих направлениях», — объяснил полковник запаса.
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