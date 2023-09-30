Военный эксперт объяснил октябрьские планы ВСУ на контрнаступление

Полковник запаса Насонов: Киев пойдет в наступление в октябре ради денег Запада

01 октября 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Украина согласовала планы с США и Великобританией по наступлению в начале октября Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти готовят наступление в октябре, чтобы продлить экономическую помощь со стороны западных стран. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией планы о наступлении украинской армии в начале октября. Согласно им, удар будет нанесен по херсонскому и запорожскому направлениям. «Инженерные оборудование местности у российской армии по-прежнему великолепные. Великая река Днепр по-прежнему широка и глубока. Октябрь — это не середина августа, и уже наступают холода. Спадает зеленка в прибрежных лесополосах. Поэтому время для наступления выбрано неправильно. Тем не менее исполнять волю суверена необходимо, что они и будут делать. На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поля боя успеха у них не может быть», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что для совершения своих планов Киев создает специальные эшелоны. «Это сделано, чтобы иметь поддержку в своих парламентах, повысить лояльность электората, видоизменить отношения к данным действиям со стороны западного мира. Они сформировали задачу в начале октября прорыв российского фронта на двух направлениях: херсонском и запорожском. С этой целью в настоящее время уже подтверждено, что заканчивается формирование первого эшелона прорыва на обоих направлениях», — объяснил полковник запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские власти готовят наступление в октябре, чтобы продлить экономическую помощь со стороны западных стран. Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией планы о наступлении украинской армии в начале октября. Согласно им, удар будет нанесен по херсонскому и запорожскому направлениям. «Инженерные оборудование местности у российской армии по-прежнему великолепные. Великая река Днепр по-прежнему широка и глубока. Октябрь — это не середина августа, и уже наступают холода. Спадает зеленка в прибрежных лесополосах. Поэтому время для наступления выбрано неправильно. Тем не менее исполнять волю суверена необходимо, что они и будут делать. На что они рассчитывают? На экономическую поддержку. На поля боя успеха у них не может быть», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт отметил, что для совершения своих планов Киев создает специальные эшелоны. «Это сделано, чтобы иметь поддержку в своих парламентах, повысить лояльность электората, видоизменить отношения к данным действиям со стороны западного мира. Они сформировали задачу в начале октября прорыв российского фронта на двух направлениях: херсонском и запорожском. С этой целью в настоящее время уже подтверждено, что заканчивается формирование первого эшелона прорыва на обоих направлениях», — объяснил полковник запаса.