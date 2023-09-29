Зеленский согласовал с США план наступления в начале октября

29 сентября 2023 в 23:53 Размер текста - 17 +

Это очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского доказать свою состоятельность, заявил источник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление украинской армии в херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщил источник близкий к компетентным органам. «В этих целях (наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях — прим. URA.RU) в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», — передают слова собеседника РИА Новости. Инсайдер отметил, что это очередная попытка Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к трагическим последствиям.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление украинской армии в херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщил источник близкий к компетентным органам. «В этих целях (наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях — прим. URA.RU) в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», — передают слова собеседника РИА Новости. Инсайдер отметил, что это очередная попытка Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к трагическим последствиям.