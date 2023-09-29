29 сентября 2023

Зеленский согласовал с США план наступления в начале октября

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Это очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского доказать свою состоятельность, заявил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление украинской армии в херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщил источник близкий к компетентным органам.

«В этих целях (наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях — прим. URA.RU) в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», — передают слова собеседника РИА Новости. Инсайдер отметил, что это очередная попытка Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к трагическим последствиям.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с кураторами из США и Великобритании наступление украинской армии в херсонском и запорожском направлениях в начале октября. Об этом сообщил источник близкий к компетентным органам. «В этих целях (наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях — прим. URA.RU) в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», — передают слова собеседника РИА Новости. Инсайдер отметил, что это очередная попытка Зеленского доказать свою состоятельность, однако она может привести к трагическим последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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