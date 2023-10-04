Мэров курганских округов вызвали на срочное совещание в правительство

Главы муниципальных округов соберутся в областном правительстве для обсуждения тем отопления, уборки зерна и других актуальных вопросов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глав курганских муниципальных округов собрали на семинар-совещание в областное правительство для обсуждения актуальных вопросов. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Сейчас мэров всех округов срочно вызвали на совещание в правительство региона. Думаем, что должны обсудить и недавний случай с бунтом жителей в Шадринском округе из-за роста цен на воду и проблемного моста», — сообщают источники. Также уточняется, что часть из них, в том числе глава Шадринского муниципального округа Дмитрий Жуков, уже находятся в Кургане.

В пресс-службе правительства региона URA.RU ответили, что сборы мэров проводится регулярно. На них обсуждаются актуальные сезонные темы. «Сегодня для глав городов и муниципальных округов правительством региона проводится семинар-совещание по текущим вопросам. В частности, планируется обсудить вопросы ремонтов социальных и инфраструктурных объектов, прохождения отопительного сезона, завершения уборочной кампании и другие актуальные темы», — сообщают в пресс-службе правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что жители села Погорелка в Шадринском округе вышли на митинг из-за проблем со строительством нового моста, который, со слов жителей, отрежет их от города. Также их возмутил резкий рост тарифов на воду более чем в два раза — с 30 до 72 рублей за кубометр. После этих событий, источник, связанный с курганскими властями сообщил, что региональное правительство будет вынуждено вмешаться в дела округа.