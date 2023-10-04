Курганское правительство вмешается в дела округа после митинга из-за тарифов

Десант курганских властей поедет на встречу с бунтующими жителями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники правительства Курганской области вынуждены вмешаться в дела Шадринского муниципального округа после митинга жителей села Погорелка. Поводом стало недовольство людей тарифами на воду, которые выросли более чем в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к курганским властям.

«Правительство было крайне недовольно тем, что власти позволили владельцам сетей в разы повысить тарифы на воду. К примеру, тариф был 30 рублей за куб, а стало 72 рубля. Безусловно, жители сел, не только Погорелки, но и других населенных пунктов, которых порядка 10, возмутились. Там сельчане вышли на массовое собрание из-за недовольства мостом, автобусами и тарифами на воду», — рассказал URA.RU источник.

По данным источника, шадринцам повысили тариф на воду с учетом капитального ремонта сетей. Но ошибка в том, что решение не согласовывалось с населением. Кроме того, чиновники должны были контролировать владельцев сетей.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. Журналисту ответили, что информация уточняется. В администрации Шадринского округа на момент звонка главы округа Дмитрия Жукова не оказалось на месте. Первый замглавы округа Андрей Косовских пояснил журналисту, что на вопросы сможет ответить только Жуков.

Ранее URA.RU писало, что жители курганского села вышли на массовое собрание из-за проблем с ремонтом опасного моста. Сельчане обеспокоены, что капитальный ремонт отрежет их от Шадринска. Позднее глава округа Дмитрий Жуков встретился с перевозчиками, которые готовы внести изменения в расписание маршрутов по желанию жителей.