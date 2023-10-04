Цена изменилась более чем в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей села Погорелка Шадринского округа (Курганская область) возмутил резкий рост тарифа на воду. Сельчан известили, что новый тариф увеличится вдвое. Видео об этом появилось в соцсетях

«Вы откуда взяли такой тариф на воду — 71 рубль 53 копейки? У нас что, из кранов стала „Боржоми“ течь, чтобы платить такие деньги?» — возмущается автор видео в паблике «Шадринск — Регион45» соцсети «ВКонтакте». Свои претензии он адресует местным чиновникам.

По информации жителей села Погорелка, они не согласны с оплатой за воду по тарифу в размере 71,53 рубля. Цена изменилась более чем в два раза. При этом качество воды не поменялось, она является технической. Такие расценки сельчане называют неподъемными.

На претензии жителей одного из сел ответили власти. «Установленный тариф на воду для МУП „Водолей“, который с сентября оказывает вам эту услугу, рассчитан по закону и экономически обоснован», — ответили в соцсетях чиновники. Администрация округа признает, что качество воды является низким. По мнению мэрии, новый тариф поможет снабжающей организации модернизировать сети и улучшить качество воды. Без повышения цен село может совсем остаться без воды, если водопровод разрушится.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Шадринска возмутило появление центра для осужденных рядом с соцобъектами. Они опасаются, что подобное соседство будет небезопасным для их детей.