Жители села в Шадринске рискуют быть отрезанными от города из-за ремонта моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители села Погорелка в Шадринском муниципальном округе (Курганская область) вышли на массовое собрание из-за проблем со строительством нового моста, который, с их слов, отрежет сельчан от центра округа. Об этом сообщается в одной из тематических групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Население села Погорелка составляет около четырех тысяч человек. Со строительством нового моста в городе Шадринск через реку Канаш жители населенного пункта будут отрезаны от всех важных социальных благ. Большая часть сельчан работает в городе, а также не все дети учатся в местной школе — им также приходится ездить в центр округа», — указано в посте группы «Шадринск — Регион 45».

Еще одной проблемой для жителей, с их слов, стал общественный транспорт. Собравшиеся шадринцы озвучили просьбу, что нужно изменить маршрут автобуса №101 и обязать водителей проезжать до остановки «Загородная», не сворачивая на улицу «Зеленая». Жители также попросили оставить автобус №104, который ездит по маршруту Погорелка — Ключи. В просьбах шадринцев указано, что для автобусов, которые ездят в село нужно добавить дополнительное время отправления утром и вечером, а также добавить дополнительные рейсы. В посте группы также указано, что вышедших на собрание не устраивает новая стоимость проезда на автобусах, которая составляет 60 рублей.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию города Шадринск. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария от шадринских властей.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе после жалоб жителей власти должны были начать ремонт опасного моста через реку Канаш. Начальная цена контракта составляла почти 80 миллионов рублей. Свердловская компания установила временный мост на период капитального ремонта.