ФСБ задержала предполагаемого сообщника депутата гордумы Челябинска Паутова

Силовики подозревают, что Виталий Паутов действовал не один Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Вместе с депутатом гордумы Челябинска Виталием Паутовым, задержанным 17 октября сотрудниками ФСБ по подозрениям в посредничестве при передаче взятки, был задержан гендиректор одной из строительных компаний. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. По данным агентства, речь может идти о руководителе ООО «Челябинскавтотранс» Алексее Алексеенко.

«В настоящее время сотрудниками СУ СКР проведены обыски по месту жительства лиц, совершивших преступление, подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Продолжается выполнение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По информации источников, Алексеенко вместе с Паутовым выступали в роли посредников при передаче взятки в мэрию. Взяткодателем, в свою очередь, являлась возглавлявшая на тот момент «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую на сегодняшний день судят за обман дольщиков.

Все трое давно находятся в поле зрения силовых структур. В 2022 году по местам их жительства прошли обыски. Тогда они проходили свидетелями по делу о незаконном строительстве дома по улице Сулимова. Вместе с ними в качестве свидетеля проходил бывший вице-мэр Челябинска Владимир Слободской. Впоследствии ему были предъявлены обвинения по факту превышения должностных полномочий. Вину в инкриминируемом преступлении он не признал.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой «Челябинскавтотранс». По имеющимся в открытом доступе номерам телефонов дозвониться не удалось. Агентство готово предоставить точку зрения компании.