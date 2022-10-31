ФСБ обыскала дома депутата гордумы и экс-чиновника мэрии Челябинска

Оперативно-следственные действия прошли ранним утром 27 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ провели обыски у депутата гордумы Виталия Паутова, бывшего заместителя председателя Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука и коммерсанта. Об этом сообщили 1 ноября источники URA.RU в бизнес-кругах.

«Обыски были 27 октября. Домой к Паутову, Драчуку и гендиректору строительной компании „Челябинскавтотранс“ Алексею Алексеенко пришли сотрудники ФСБ и следователи. Поводом стало разрешение, незаконно полученное ООО „Челябинскавтотранс“ на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска», — рассказал инсайдер.

По его словам, оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили информацию о проведении оперативно-следственных действий, воздержавшись от иных комментариев.

«Вообще я прохожу по этому делу о незаконной выдаче разрешения на строительство еще в 2018 году свидетелем. Но были обыски в феврале, вот опять пришли 27 октября, в шесть утра. Молодые сотрудники ФСБ и СК. Что хотят найти — я не знаю. Я член комиссии гордумы по землепользованию и градостроительству, но никакого отношения к выдаче разрешительных документов депутаты не имеют», — пояснил URA.RU Паутов.

С Драчуком и Алексеенко для получения комметария связаться не удалось. Ранее «Челябинскавторанс» уже попадал в поле зрения силовиков. Экс-руководитель компании Людмила Ребреш обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей из средств дольщиков. Предпринимательницу признали банкротом, ее имущество арестовали. Ребреш на тот момент принадлежало 69,99% уставного капитала компании, оставшейся долей владел Анатолий Алексеенко. Сейчас последнему принадлежит 42% компании.