ФСБ задержала бывшего вице-мэра Челябинска

Владимира Слободского увезли на допрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Слободскому вменяется статья 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Он доставлен в СК на допрос», — сообщили источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что у них нет информации по задержанию.

В октябре 2022 года Слободского уже возили на допрос в СК. Поводом стало разрешение, незаконно полученное одной из фирм на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Чуть позже прошли обыски у бывшего заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука, гендиректора строительной компании «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко и депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Тогда обвинение никому предъявлено не было.