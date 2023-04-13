ФСБ задержала бывшего вице-мэра Челябинска

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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, слободской владимир
Владимира Слободского увезли на допрос Фото:

Сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Слободскому вменяется статья 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Он доставлен в СК на допрос», — сообщили источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что у них нет информации по задержанию.

В октябре 2022 года Слободского уже возили на допрос в СК. Поводом стало разрешение, незаконно полученное одной из фирм на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Чуть позже прошли обыски у бывшего заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука, гендиректора строительной компании «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко и депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Тогда обвинение никому предъявлено не было.

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Сотрудники УФСБ по региону задержали бывшего вице-мэра Челябинска по строительству Владимира Слободского. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Слободскому вменяется статья 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Он доставлен в СК на допрос», — сообщили источник. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что у них нет информации по задержанию. В октябре 2022 года Слободского уже возили на допрос в СК. Поводом стало разрешение, незаконно полученное одной из фирм на строительство многоэтажного дома в Советском районе Челябинска. Чуть позже прошли обыски у бывшего заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука, гендиректора строительной компании «Челябинскавтотранс» Алексея Алексеенко и депутата гордумы Челябинска Виталия Паутова. Оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Тогда обвинение никому предъявлено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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