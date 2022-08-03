03 августа 2022

В Челябинске будут судить бизнес-леди за обман дольщиков

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
На имущество обвиняемой наложен штраф в размере пяти млн рублей Фото:

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

«В период с 2019 по 2020 гг. руководителем указанной организации подписан инвестиционный договор для передачи местному жителю жилых помещений. Мужчина выплатил более 2,7 млн рублей, однако обвиняемая договор не исполнила», — пояснили в пресс-службе.

Также, по версии, Ребреш похитила более трех млн рублей у дольщиков. Эти деньги дольщикам удалось вернуть. На активы обвиняемой наложен штраф в размере 5 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в суд. Сама Ребреш признана банкротом, ее имущество продают с торгов. Связаться с ней URA.RU не удалось.

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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. «В период с 2019 по 2020 гг. руководителем указанной организации подписан инвестиционный договор для передачи местному жителю жилых помещений. Мужчина выплатил более 2,7 млн рублей, однако обвиняемая договор не исполнила», — пояснили в пресс-службе. Также, по версии, Ребреш похитила более трех млн рублей у дольщиков. Эти деньги дольщикам удалось вернуть. На активы обвиняемой наложен штраф в размере 5 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в суд. Сама Ребреш признана банкротом, ее имущество продают с торгов. Связаться с ней URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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