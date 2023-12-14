Какие льготы могут получить добровольцы СВО

Генерал Липовой: добровольцы СВО не могут получать выплаты и медицинскую помощь

14 декабря 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Добровольцы вынуждены проходить реабилитацию за свой счет, сказал Сергей Липовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Добровольцы из зоны СВО не могут получить денежные выплаты, квалифицированную медицинскую помощь и пройти реабилитацию после боевых действий в отличии от других военнослужащих. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» (одной из задач является помощь в решении проблем участников СВО), Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Такие же права, как у военнослужащих, добровольцы смогут получить после заявления президента РФ Владимира Путина. Добровольцы, которые заключили договор с Минобороны РФ, должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками, заявил президент России во время прямой линии. По некоторым моментам придется принять изменения в законодательстве РФ, отметил Владимир Путин. «В первую очередь добровольцы не могут получить денежные выплаты, не могут пройти реабилитацию, полноценный курс лечения, когда попадают в госпитали, потому что там к добровольцам относятся как гражданским людям. Реабилитации проходят в медицинских центрах Минобороны, а жить они могут где-то в сельской местности или в отдалении. Все приезды и отъезды на реабилитацию тоже нужно платить за свой счет. Это недопустимо. Это должно быть приравнено к командировкам, должны оплачивать добровольцам реабилитацию, лечение. Перекосов очень много», — сказал Сергей Липовой. По его словам, такая проблема возникла в самом начале спецоперации и пока она не решена. «Мы оказались не готовы к ситуации, когда добровольцы приходят на фронт, ему дают автомат, [и просят идтивоевать], — он идет воевать. Он приезжает в военкомат, военкомат говорит: „Это у нас кто?“ Добровольца гоняют по кругу от военкомата до организации, с которым подписывал контракт, до социальных служб. Поэтому нужно сначала юридически прописать статус добровольца, приравнять его к военнослужащим, и потом часть проблем сами по себе отпадут», — подчеркнул генерал-майор. Он поддержал Путина, который заявлял о необходимости приравнять добровольцев к другим военнослужащим. «В окопах все должны находиться в одинаковом положении, иметь одинаковые права, не должно быть разделений. Президент правильно сказал, надо всех ставить в одинаковые условия, чтобы был результат, и не было напряжения в коллективе», — заключил Герой России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Добровольцы из зоны СВО не могут получить денежные выплаты, квалифицированную медицинскую помощь и пройти реабилитацию после боевых действий в отличии от других военнослужащих. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» (одной из задач является помощь в решении проблем участников СВО), Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Такие же права, как у военнослужащих, добровольцы смогут получить после заявления президента РФ Владимира Путина. Добровольцы, которые заключили договор с Минобороны РФ, должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками, заявил президент России во время прямой линии. По некоторым моментам придется принять изменения в законодательстве РФ, отметил Владимир Путин. «В первую очередь добровольцы не могут получить денежные выплаты, не могут пройти реабилитацию, полноценный курс лечения, когда попадают в госпитали, потому что там к добровольцам относятся как гражданским людям. Реабилитации проходят в медицинских центрах Минобороны, а жить они могут где-то в сельской местности или в отдалении. Все приезды и отъезды на реабилитацию тоже нужно платить за свой счет. Это недопустимо. Это должно быть приравнено к командировкам, должны оплачивать добровольцам реабилитацию, лечение. Перекосов очень много», — сказал Сергей Липовой. По его словам, такая проблема возникла в самом начале спецоперации и пока она не решена. «Мы оказались не готовы к ситуации, когда добровольцы приходят на фронт, ему дают автомат, [и просят идтивоевать], — он идет воевать. Он приезжает в военкомат, военкомат говорит: „Это у нас кто?“ Добровольца гоняют по кругу от военкомата до организации, с которым подписывал контракт, до социальных служб. Поэтому нужно сначала юридически прописать статус добровольца, приравнять его к военнослужащим, и потом часть проблем сами по себе отпадут», — подчеркнул генерал-майор. Он поддержал Путина, который заявлял о необходимости приравнять добровольцев к другим военнослужащим. «В окопах все должны находиться в одинаковом положении, иметь одинаковые права, не должно быть разделений. Президент правильно сказал, надо всех ставить в одинаковые условия, чтобы был результат, и не было напряжения в коллективе», — заключил Герой России.