Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина: трансляция

14 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

В 12:00 по московскому времени начнется прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин 14 декабря в 12:00 по московскому времени начнет проведение прямой линии и пресс-конференции. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. URA.RU запускает прямую трансляцию с мероприятия. 14:43 Путин подчеркнул, что США причастны к госперевороту на Украине. Он заявил, что стремление Запада пододвинуть к РФ границы НАТО и конфликт на Украине, длившийся восемь лет, привели к ситуации, которая сейчас происходит. "Минские соглашения подписали понарошку и не собирались выполнять",- отметил Путин. 14:39 Путин назвал Одессу русским городом. Он отметил, что русские и украинцы — это единый народ. По его словам, это трагедия похожа на гражданскую войну. 14:38 Путин сообщил, что конфликт на Украине начался с переворота в 2014 году. «До этого мы десятилетиями старались выдержать хорошие отношения с Украиной», — отметил он. 14:36 Путин сообщил, что правительство работает с вопросом загрязнения реки Волги. Он отметил, что жители низовья хотят чтобы река была полноводной. 14:32 Путин поблагодарил военных, находящихся в зоне СВО. Он заявил, что будет создана военная структура для воспитания молодого поколения. По его словам, больше тысячи ветеранов уже работает в школах и в детских коллективах. 14:29 Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Северной Осетии о том, могут ли добровольцы по контракту получать меры поддержки. Он заявил, что все добровольцы должны быть на равных условиях и получать одинаковую поддержку. 14:26 Владимир Путин сообщил, что к концу года 486 тысяч контрактников было набрано в российскую армию. Он отметил, что необходимости во второй мобилизации нет. 14:23 Владимир Путин сообщил, что Украина получила намного больше оружия с Запада, чем это было запланировано. 14:22 Путин заявил, что цели СВО не меняются. Он отметил, что ВС РФ достигает своих целей. 14:20 Путин сообщил, что в РФ минимальный уровень безработицы 2.9%. «Долг внешний сокращается. Госдолг сократился до 32 миллиарда долларов. Частный внешний долг тоже сокращается с 337 миллиарда долларов до 297 миллиарда долларов», — заявил он. 14:18 Путин сообщил, что в стране будет создаваться больше рабочих мест. «Реальные зарплаты вырастут 8% за вычетом инфляции <…> Реальные доходы тоже подрастают под 5%», — отметил он. 14:16 Владимир Путин сообщил, что главным показателем экономики является ожидание ВВП размером 3.5%. По его словам, РФ отыграла падение и сделала шаг вперед. В стране подросла инфляция, отметил Путин. 14:11 Президент РФ Владимир Путин вышел в зал. Он заявил, что существование России без суверенитета невозможно. 14:08 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков начал выступление. Он рассказал о правилах проведения «Итогов года». 13:57 Модераторы «Итогов года» заняли свои места за столом. Журналистов также запустили в зал. 13:50 До начала трансляции «Прямой линии» остается десять минут. Ранее сообщалось, что самыми популярными темами стали СВО и международная обстановка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что россиян также интересуют темы гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин 14 декабря в 12:00 по московскому времени начнет проведение прямой линии и пресс-конференции. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы. URA.RU запускает прямую трансляцию с мероприятия. 14:43 14.12.2023 Путин подчеркнул, что США причастны к госперевороту на Украине. Он заявил, что стремление Запада пододвинуть к РФ границы НАТО и конфликт на Украине, длившийся восемь лет, привели к ситуации, которая сейчас происходит. "Минские соглашения подписали понарошку и не собирались выполнять",- отметил Путин. 14:39 14.12.2023 Путин назвал Одессу русским городом. Он отметил, что русские и украинцы — это единый народ. По его словам, это трагедия похожа на гражданскую войну. 14:38 14.12.2023 Путин сообщил, что конфликт на Украине начался с переворота в 2014 году. «До этого мы десятилетиями старались выдержать хорошие отношения с Украиной», — отметил он. 14:36 14.12.2023 Путин сообщил, что правительство работает с вопросом загрязнения реки Волги. Он отметил, что жители низовья хотят чтобы река была полноводной. 14:32 14.12.2023 Путин поблагодарил военных, находящихся в зоне СВО. Он заявил, что будет создана военная структура для воспитания молодого поколения. По его словам, больше тысячи ветеранов уже работает в школах и в детских коллективах. 14:29 14.12.2023 Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Северной Осетии о том, могут ли добровольцы по контракту получать меры поддержки. Он заявил, что все добровольцы должны быть на равных условиях и получать одинаковую поддержку. 14:26 14.12.2023 Владимир Путин сообщил, что к концу года 486 тысяч контрактников было набрано в российскую армию. Он отметил, что необходимости во второй мобилизации нет. 14:23 14.12.2023 Владимир Путин сообщил, что Украина получила намного больше оружия с Запада, чем это было запланировано. 14:22 14.12.2023 Путин заявил, что цели СВО не меняются. Он отметил, что ВС РФ достигает своих целей. 14:20 14.12.2023 Путин сообщил, что в РФ минимальный уровень безработицы 2.9%. «Долг внешний сокращается. Госдолг сократился до 32 миллиарда долларов. Частный внешний долг тоже сокращается с 337 миллиарда долларов до 297 миллиарда долларов», — заявил он. 14:18 14.12.2023 Путин сообщил, что в стране будет создаваться больше рабочих мест. «Реальные зарплаты вырастут 8% за вычетом инфляции <…> Реальные доходы тоже подрастают под 5%», — отметил он. 14:16 14.12.2023 Владимир Путин сообщил, что главным показателем экономики является ожидание ВВП размером 3.5%. По его словам, РФ отыграла падение и сделала шаг вперед. В стране подросла инфляция, отметил Путин. 14:11 14.12.2023 Президент РФ Владимир Путин вышел в зал. Он заявил, что существование России без суверенитета невозможно. 14:08 14.12.2023 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков начал выступление. Он рассказал о правилах проведения «Итогов года». 13:57 14.12.2023 Модераторы «Итогов года» заняли свои места за столом. Журналистов также запустили в зал. 13:50 14.12.2023 До начала трансляции «Прямой линии» остается десять минут. Ранее сообщалось, что самыми популярными темами стали СВО и международная обстановка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что россиян также интересуют темы гуманитарной катастрофы в секторе Газа.